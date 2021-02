Pavel Marin liitus Nõmme Kaljuga, Frank Liivak Levadiaga

Varem Viljandi Tulevikku esindanud Marin lausus Kalju kodulehele: "Olen õnnelik, et minust sai Nõmme Kalju FC mängija. Kalju on alati olnud väga ambitsioonikas ning kõrgete sihtidega klubi, kelle eesmärgid on tuntud kõikidele Eesti jalgpallisõpradele. Näeme oma eesmärkide nimel palju vaeva ja ootan uut hooaega suure põnevusega."

Kalju president Kuno Tehva: "Oleme Pavel Marini arengut jälginud juba mitu aastat. Tal on seljataga edukas hooaeg nii Premium liigas kui ka rahvuskoondises ja ma usun, et oleme temaga märki tabanud."

Pavel Marini kontol on Eesti Premium liigas kokku 152 mängu, 29 löödud väravat ja 36 väravasöötu. Eesti rahvuskoondist on Marin esindanud 14 korda ning löönud sinisärkide eest 2 väravat. UEFA sarjades on Marin mänginud 9 korda ja löönud 1 värava. Eesti meistriks on teda kroonitud kahel korral, Eesti karika on ta peakohale tõstnud samuti kahel korral ja ühel korral on õnnestunud võita Eesti superkarikas.

24-aastane Liivak, kes eelmised kolm hooaega pallis FC Floras ning on varasemalt mänginud Hollandis, Itaalias, Hispaanias ning Bosnia ja Hertsegoviinas. Eesti koondises on Liivak 24 mänguga löönud 3 väravat.

"Tundsin, et FC Floras sai aeg minu jaoks otsa, vajasin õhkkonna muutust ja värsket energiat. Arvan, et FCI Levadia on Eestis jätkamiseks õige koht kuna siinne õhkkond, emotsionaalsus ja võitlusvaim sobivad mulle rohkem," kommenteeris Liivak Levadia kodulehel.

"Hetkeseisuga liigub kõik positiivses plaanis. Meil on väga suur tiim ning kõikidele positsioonidele samaväärsed mängijad. See on alati hea kui meeskonna sees valitseb tugev konkurents. FCI Levadia ootused on alati kõrgel ja mängijatena oleme sellel aastal eriliselt motiveeritud. Meie tugevusteks on kahtlemata pressing ja ilma pallita liikumine, samuti näeme palju vaeva füüsilise poolega. Kuna meil on uus tiim ja palju mängijaid, siis arvan, et peame hooajaeelse ettevalmistuse jooksul oma kokkumängu, mängupilti ja treeneri filosoofia elluviimist veel parandama – see ongi normaalne ja ajapikku muutuvad need paremaks."