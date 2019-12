Pavel Londak liitus Premium liiga uustulnukaga

39-aastase Pavel Londaku leping sai Kaljuga selle hooaja järel läbi ning tal oligi laual kaks varianti - sõlmida nendega uus leping või liituda Legioni ehk oma kasvatajaklubiga, kirjutab Soccernet.ee. "Mul on siin sama amet ehk mängiv treener ja valisin Legioni. Lepingut ei saa ma täpsemalt kommenteerida, aga tingimused on igas mõttes paremad," sõnas ta.

"See on minu jaoks uus väljakutse ja Legion on uus ja noor meeskond Eesti liigas. Oleks huvitav nendega midagi võita," lisas Premium liiga uustulnukaga liitunud 26-kordne Eesti koondislane.