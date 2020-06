Pavel Londak: las kohtuniku südametunnistus ütleb, kus penalti oli

"Olen väga pettunud, et niimoodi läks. Terve mäng oli meie kontrolli all ja lõpus selline aps. Ma ei tea, kuidas see penalti oli – mina seda ei näinud. Las kohtuniku süda ütleb. See oli meie mäng. Oleksime pidanud võitma," nentis Londak jalgpall.ee otseülekandele vahetult pärast mängu antud intervjuus, vahendab Soccernet.ee.

Küll aga raputas ta ka omadele pisut tuhka pähe, sest teist mängu järjest 0:1 lüüa saanud Legion - nädalavahetusel vannuti sama skooriga alla Tartu Tammekale - ei suutnud tänagi ülemäära Kalevi väravat ohustada. "See on kõrgliiga, mitte esiliiga. Vastane ei anna siin nii palju võimalusi, peame iga võimaluse ära kasutama," sõnas Londak.