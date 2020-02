Pärnus peeti aasta esimene tüdrukute jalgpallifestival

Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga pakkusid lastele vahva jalgpalli täis päeva Pärnu JK Vapruse noortetreenerid Kristina Bannikova, Anastasija-Grazyna Shcherbachenia, Maarja Virula ja Marie Saar. Lastega koos tegi lõbusaid harjutusi kaasa ka jalgpalliliidu maskott Siil.

„Tegime tüdrukutega koos lõbusaid harjutusi, siis näitas treener Nastja ette mõned trikid, mida iga tüdruk sai proovida ning muidugi mängisime ka jalgpalli,” sõnas Vapruse naiskonna mängija ja treener Kristina Bannikova. „Minu arvates oli kõigil tüdrukutel tore. Osavõtt oli aktiivne ja näiteks üks tüdruk, kes oli kehalisest kasvatusest vabastatud, tahtis kaasa teha, sest teistel oli nii põnev. Tundus, et kõik tüdrukud lahkusid naerusuil ja treeneritena oli see ka meie jaoks väga positiivne kogemus.”

Tüdrukute jalgpallifestivalid on toimumas juba üheksandat aastat. 2018. aastal tegid festivalid läbi muutuse. Varasemalt ainult nädalavahetusel toimunud festivalipäevad peetakse nädala sees, tuues kokku erinevad koolid ja klubid üle Eesti. „Meie esmane eesmärk on kindlasti see, et tüdrukud saaksid jalgpalli proovida ja näha, et see on lahe ja lõbus spordiala. Omalt poolt pakume ka võimaluse neile, kellele see hakkab rohkem huvi pakkuma, julgustades neid trenni tulema,” lausus Bannikova.