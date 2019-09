Pareiko kritiseerib jalgpallikoondist: kus on võitlus ja nahaalsus?

"Kus on nahaalsus? Muidugi peab vastast austama, aga minu meelest tunnevad meie jalgpallurid liiga suurt aukartust," sõnas Pareiko, kirjutab Õhtuleht.

"Iga duelli peaks võtma nii, nagu see oleks sinu suur võimalus silma paista, mitte aupaklikult kummardada. Mäletan, et enda ajal ootasin just kõige rohkem mänge suurte staaridega, et endale tõestada: ma saan ka nendega hakkama," jätkas Pareiko, kelle sõnul olid tema mängud Brasiilia ja Itaalia vastu topeltmotiveerivad.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes