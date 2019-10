Palju õnne! Ragnar Klavan sai tütre ning pani talle vahva nime

Suure tõenäosusega on just see ka põhjuseks, miks Klavan eelseisvatest Eesti koondise kohtumistest kõrvale jääb.

🎀 | FIOCCO ROSA



Benvenuta Luna, terzogenita di Ragnar #Klavan e della moglie Lili.



Congratulazioni da tutti noi 🎉 pic.twitter.com/XgxIi9wWXs — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) October 3, 2019