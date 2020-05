Paides näeb jalgpalli autokinos, Flora fännid kogunevad Zoomis

Paide linnameeskonna fännidel on võimalik homsele Paide-Viljandi mängule (kell 19.30) kaasa elada Paide suurele õppesõiduväljakule rajatavas autokinos, mis mahutab umbes 50 autot. Kuna plats asub staadionist vaid 500 meetri kaugusel, on võimalik soodsa tuule korral signaali lastes ka mängijatele endast märku anda.

"Paneme püsti LED-ekraani suuruses 3x5 meetrit. Küsimus on veel selles, kas me suudame heli lasta autoraadiost või peame leppima kõlaritega. FM-sageduse saatja on olemas, aga saame seda alles homme testida," rääkis Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar.

Esialgu saab autokino olema tasuta. "Katsetame ära, kas selle vastu üldse huvi on. Edaspidi küsime juba fännidelt tagasiside vormis, palju nad on valmis maksma. Kui esimese korraga tuleks 20-30 autot, oleks juba hästi," sõnas Saar.

Autokino nõuded vutisõpradele on samad, mis teistes koroonaajal rajatud autokinodes üle Eesti. Põhiline tingimus on, et fännid püsiks autodes ega hakkaks platsil ringi jalutama. "WC-s käimised soovitame enne mängu kodus ära teha. Hädavajadusel on võimalik autoga platsilt välja manööverdada, aga tualetivõimalust me kohapeal ei paku," lisas Saar.

FC Flora fännid kogunevad kolmapäeval mängu Tartu Tammekaga (kell 19.30) vaatama Zoomi keskkonnas. Sinna kuvatava ülekande, mis peaks pakkuma lisaväärtust ETV2 teleülekandele, toodab Flora ise nelja platsi äärde paigutatava kaameraga. Kuidas fännide virtuaalne kohalolek mängijateni jõuab, on veel tehniliselt lahendamata, kuid mõtteid selles suunas mõlgutatakse.

"Hetkel on meil võimalik mahutada ühele Zoomi kogunemisele 100 inimest. Vaatame, kui suur huvi esimese mängu vastu on. Kui on suurem, saame kohti juurde osta. Lisaks teleülekandele oleme paigutanud staadionile neli kaamerat ning Zoomi keskkond pakub võimaluse fännidele omavahel suhelda. Üritame tekitada ühist staadionil viibimise tunnet," rääkis Flora kogukonnajuht Katrin Lagerest.

Homme ja ülehomme peetakse Premium liigas ühtekokku viis kohtumist. Teleülekandeid näeb jalgpall.ee lehelt, Soccernet.ee-st ja ETV2-st.