Paide vanameistri hooaeg on ilmselt läbi

Neemelo rebestas Paide U21 2:0 võidumängus Keila vastu oma Achilleuse kõõlust, mistõttu pidi juba kuuendal minutil vahetusse tulema. "Tarmol on hooaeg läbi. Mis ulatuses see rebend on, praegu ei tea veel öelda," sõnas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko Soccernet.ee-le.

Neemelo on sel hooajal Premium liigas mänginud 15 mänguga 545 minutit ja andnud selle ajaga kaks väravasöötu.

