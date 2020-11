Paide spordidirektor Gert Kams: meie soovitus oli Anieri mitte koondisse võtta. Rüütli: tekitati asjatu müra

Mäletatavasti teatas Eesti koondise peatreener Karel Voolaid esmaspäeval koondise kogunemisel, et Paide ei lubanud Anieri koondisse, kuid ründaja tegi seda siiski omal tahtel. Teisipäeva hommikul süüdistas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko Delfi vahendusel Voolaidi intriigi punumises ja ebaprofessionaalses lähenemises, kuna Anierile oli väidetavalt pühapäeval peale mängu Narva Transiga helistanud koondise füsioterapeut, ilma et Voolaid oleks varasemalt Zahovaikolt või mõnelt teiselt Paide juhtfiguurilt mängija tervise kohta uurinud.

Juhtumi teemal võttis Betsafe'i saates sõna ka Eesti koondise ekspeatreener Tarmo Rüütli, kes rääkis: "Asjad käivad niimoodi... Nagu kogu elu, see kajastamine on klikipõhine. Järelikult tuleb teha nii, et oleks rohkem klikke. Siin on tihtipeale nii, et imetakse välja ja hakatakse käiama ja pigem ei tahetagi kõike ära kuulata. Praegu on täpselt sama lugu. Selge on see, et Anier tahab koondise vaateväljas olla. Ta tahab sinna võimalikult lähedale saada. Siis on ka loomulikult tervise faktorid ja treeneri nägemused. Ja see kõik võib olla, aga seda ei pea kõike välja pritsima. Pigem on mõnikord vaja vakka olla ja asi ära klaarida, kui mingi küsimus tekib. Ei ole vaja hakata kohe puid alla panema."

Rüütli arvates tekitas Voolaid - aga mitte ainult tema - oma esmaspäevase sõnavõtuga "asjatut müra". "Kõik peaks käituma nii, et ei tekiks asjatut müra. Praegu oli asjatu müra," ütles ta.

Üks saatejuhtidest Toomas Vara küsis Kamsi käest: "Kas Paide linnameeskond on otsustanud torpedeerida rahvuskoondise tegemisi?"

Kams vastas: "Ei, absoluutselt mitte. Meie selge soov on see, et meie mängijad rahvuskoondises mängiksi. Me tahame, et meie klubi mängijad koondises oleks."

"Meie soovitus oli Henri Anieri mitte koondisse võtta," jätkas Kams. "Tallinna Kalevi vastu sai ta vigastada, tegi lähendajalihasele haiget. Kolm nädalat väljas, tuli tagasi, mängis Legioni vastu 20 minutit ja suts peale. Mäng Kaljuga, alustas mängu, mängis 60 minutit, korduv vigastus, sama piirkond, kaks nädalat väljas. Selle kahe nädala jooksul jõudis ta veel haige olla 3-4 päeva. Nädala sees oli meil karikamäng Viljandiga - seal ta ei saanud osaleda, sest ta oli olnud haige ega olnud päris valmis veel mängima. Pühapäeval oli meil mäng Narvaga. Ta tegi laupäeval esimese treeningu kahe nädala jooksul, kui ta oli olnud haige ja paranenud vigastusest. Mängueelne treening, mitte kõrge intensiivsusega. Rahulik treening. Laupäeval mäng, mängis 30 minutit, lõi kaks väravat. Mina mängijana oleksin sel hetkel mõelnud: "Kurat, ei tea, kas ma olen heas konditsioonis, et sinna minna, arvestades rahvusvahelise jalgpalli taset ja nõudmisi." Aga lõpuks teeb mängija selle otsuse ise. Henri võttis selle otsuse vastu, läks koondisesse. Aga meie soovitus oli see, et sa pole hetkel sellises konditsioonis, et sinna minna."