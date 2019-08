Paide sõitis 17-aastase Välja imemängu toel Maardust üle ja kindlustas kolmandat kohta

Andre Frolov viis Paide juba teisel minutil juhtima, 15. minutil tegi 17-aastane Henri Välja 2:0. Välja realiseeris 40. minutil ka penalti, kusjuures ta andis väravasöödud kõigile ülejäänud Paide tabamustele. 47. minutil tegi skoori Karl Mööl ja punkti pani 90. minutil Kristofer Piht.

Paide on 25 mänguga kogunud 52 punkti ja sellega ollakse kolmandal kohal. Lähim jälitaja on tiitlikaitsja Nõmme Kalju (47 punkti), aga neil on kaks mängu varuks.

Kell 18.30 kohtuvad Viljandi Tulevik ja Tallinna Kalev.

Tabeliseis: