Paide sai võõrsil ülivajaliku võidu ja püsib medalikonkurentsis

Kohtumise ainsa värava lõi 70. minutil Edgar Tur.

Paide püsib kolmandal kohal, neil on 31 kohtumisega kogutud 68 punkti. Liidril Tallinna Floral on 30 mänguga koos 75 punkti, teisel kohal on Tallinna FCI Levadia 70 punkti (31 mängu).

Tabeliseis: