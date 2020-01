Paide müüs Elevandiluuranniku ründaja Slovakkiasse, klubid alustasid koostööd

Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli: „Yann on Samson Iyede ja Alassana Jatta kõrval lühikese ajaga kolmas välismängija, kes teinud meie klubis oma karjääris suure sammu edasi. Tema potentsiaal hakkas avanema alles mullu ja kindlasti on temas palju enamgi veel peidus. Slovakkia tugev ja ühtlane liiga saab mängija jaoks olema tugev proovikivi, kuid usun, et Yann suudab sealgi end tõestada. Mul on eriti hea meel, et Los Angeleses detsembris toimunud skautingnädala jooksul õnnestus Trnava Spartaki tegevjuhiga jõuda ühisele arusaamale, kuidas meie klubid võiksid tulevikus koostööd teha ja üksteisele kasulikud olla ning Yanni üleminek on selle esimeseks viljaks.

Trnava Spartaki tegevjuht Marian Cerny: „Suured tänud Paidele meeldiva koostöö alguse eest! Loodame kõik, et Yann suudab Spartakis areneda ja oma unistused teoks teha. Leidsime Ameerika Ühendriikides toimunud vestlustes Paide tegevjuhiga palju ühiseid ideid ja kokkupuute punkte ning loodan pikaajalisele koostööle. Soovin Paide Linnameeskonnale edukat hooaega!“