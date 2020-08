Paide linnameeskonnaga liitus U17 MM-finaalturniiril mänginud kaitsja

Ghana klubist Densu Rovers laenulepingu alusel Paidega liitunud Yusif on esindanud nii Ghana U17 kui U20 koondist. 2017. aasta U17 MM-finaalturniiril Indias jõudis Yusif koos Ghana koondisega veerandfinaali, kus jäädi 1:2 alla Mali eakaaslastele.

Üleminek sai teoks juba märtsi alguses, kuid COVID-19 kriisi tõttu jõudis Yusif Eestisse alles juuli lõpus ning liitus esindusmeeskonna treeningutega kolmapäeval. Oma debüüdi Paide Linnameeskonna eest võib universaalne kaitsemängija teha pühapäevases Esiliiga B mängus Viimsi JK vastu.

Tegemist on klubi neljanda Aafrika päritoluga mängijaga sel hooajal Uganda ründaja Edrisa Lubega, Gambia kaitsja Muhammed Sanneh' ja Mali edurivimehe Hadji Drame kõrval. Leegionäridest on Paide rivistuses veel hispaanlasest kaitsja Mikel Gurrutxaga ja Brasiilia poolkaitsja Bruno Caprioli.

Abdul Razak Yusif: "Mul on väga hea meel, et saan alustada uut peatükki oma karjääris Paide Linnameeskonnas. Klubi ja meeskonnakaaslased on mind hästi vastu võtnud ning saan pärast keerulisi aegasid keskenduda täielikult jalgpallile. Ma ootan väga juba väljakule naasmist, et näidata head kvaliteeti ja tänada klubi suure usalduse eest. Läbi igapäevase tugeva töö on mul väga hea võimalus Paides areneda, et jõuda ühel päeval oma unistustele veelgi lähemale.

Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: „Abdul Razak Yusifi näol on tegemist väga huvitava noormängijaga, kellel on väga hea tehniline pagas ning head füüsilised eeldused tippjalgpallis läbi lüüa. Oma noore ea kohta on tegelikult tegu juba kogenenud mängijaga, kes osalenud rahvusvahelistel suurvõistlustel ning seal väga silmapaistvalt esinenud. Loome klubina mängijale kõik eeldused järgmise sammu tegemiseks."