Paide linnameeskonna võtmemängija liitus Joel Lindpere eksklubiga.

"Olen väga tänulik, et Paide andis mulle võimaluse end Banikus proovile panna. Mul on olnud Paides kaks suurepärast aastat ning hindan iga hetke, mida nende aastate jooksul kogesin. Soovin Paidele algavaks hooajaks häid õnnestumisi. Loomulikult hoian Ostravas olles meeskonnakaaslastele pöialt ja nii mängudel kui tulemustel silma peal – see on endiselt ju minu klubi! Ma loodan, et meie suurepärased fännid toetavad meeskonda sama häälekalt nagu eelmistelgi aastatel! Aitäh teile ja kohtumiseni!" ütles Sanneh Paide toetajatele.

Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Endise äärekaitsjana märkasin Muhammed Sannehi erilist kvaliteeti sellest hetkest, kui ta Paidega liitus. Tema kaitsetehnika ja kaitsvad omadused torkasid kohe silma. Läbi nende kahe hooaja Paide Linnameeskonnas arenes Muhammed väga silmatorkavalt. Tema vastu on olnud väga suur huvi läbi selle aja, kui ta meie klubis on mänginud, kuid nüüd on jõudnud kätte hetk järgmiseks sammuks. Hea on tõdeda, et meie mängijate vastu on huvi üha tugevamatest liigadest!"

2019. aastal Gambia meistriliiga meeskonnast Real de Banjul Järvamaa esindusklubiga liitunud Sanneh kujunes koheselt meeskonna üheks võtmemängijaks ning kahe hooaja peale kogunes 55 Premium liiga mängu. Lõppenud hooajal valiti Sanneh ka Premium liiga sümboolsesse koosseisu.

Banik on sügisringi mängude järel 21 punktiga 7. kohal, seejuures jäädakse neljandal kohal paiknevast Olomouci Sigmast, kel kaks mängu rohkem peetud, maha vaid ühe silmaga. Oma debüüdi Tšehhi meistriliigas võib Sanneh teha juba pühapäeval, kui Banik võõrustab 36-kordset meistrit Praha Spartat.

99-aastase ajalooga Ostrava Banik tuli 2004. aastal Tšehhi meistriks, Tšehhoslovakkia perioodilt on teenitud veel kolm meistrikulda. 2005. aastal saavutati Tšehhi karikavõit, eelmine hooaeg lõpetati aga kuuenda kohaga. Aastatel 2014-2015 mängis Banikus ka Eesti koondise 107-kordne internatsionaal Joel Lindpere, kes pärast Tšehhi perioodi lõpetas karjääri Eestis Nõmme Kaljus.