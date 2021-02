Paide Linnameeskonna parim väravakütt siirdus Tšehhi kõrgliigasse

2020. aasta alguses Järvamaa klubiga Uganda meistriliiga meeskonnast Proline FC liitunud Lubega lõi Premium liigas 26 mänguga 14 väravat, olles Rauno Sappineni järel hooaja paremuselt teine skooritegija, vahendab Paide Linnameeskond sotsiaalmeedias.

Pribram on Tšehhi meistriliigas eelviimasel 17. kohal ning 20 vooruga on löödud vaid 16 väravat. 1928. aastal loodud jalgpalliklubi parimaks saavutuseks kõrgliigas on 2001. aasta neljas koht.

Lubega on talvises üleminekuaknas teine Paide Linnameeskonna mängija, kes siirdunud Tšehhi meistriliigasse. Jaanuaris liitus Ostrava Banikuga Paide äärekaitsja Muhammed Sanneh.