Paide Linnameeskonna parim väravakütt siirdus Taani liigasse

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Olen uhke ja Alassana üle väga õnnelik! Ta oli meil üsna lühikest perioodi, kõigest pool aastat. Oma kõrgete ambitsioonidega, järjepideva ja sihipärase töökusega on ta teeninud välislepingu, mille üle on meil kõigil hea meel. Alassana vastu tunti huvi mitmest riigist ja huviliste ring järjest suurenes. Viborg oli nendest kõige konkreetsem ja jäädes sobiva pakkumisega rahule, andis juhtkond üleminekule rohelise tule. Ma isiklikult arvan, et Taani keskkond on väga hea järgmine samm Alassana karjääris. Soovin nii enda kui klubi poolt Alassanale edu ja olles veendunud tema töökuses arvan, et ta realiseerib peagi oma potentsiaali. Oma mängu ja tulemustega oleme tänavu veelgi enam äratanud välisklubide tähelepanu. Meie mängijate vastu tuntakse tõsiselt huvi ja kõik, mis hetkel klubiga toimub on äärmiselt põnev. Väikese klubina kogeme midagi hindamatut. Me loome järjest kontakte ja see jalgpallialane ringkond on meie jaoks laienemas, andes meile suurepärase kogemuse. Parima väravaküti lahkumine mind ei morjenda. Peame leidma viisi ja ma loodan, et varjus olnud mängijad võtavad selle rolli enda kanda. Loodus ei salli tühja kohta ja asendamatuid ei ole. Töötame edasi!"

Paide Linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli: "Kahel viimasel hooajal oleme teinud väga suuri jõupingutusi meie välismaise skautingu laiendamiseks ning tõstnud selle uuele tasemele. Nii Alassana kui ka tema rahvuskaaslane Muhammed Sanneh on Premium liiga esimesest voorust alates näidanud väga kõrget klassi ja selles plaanis ei olnud Alassana lahkumine meile üllatuseks. Oleme klubisiseselt selgelt paika pannud jätkusuutliku jalgpalliklubi mudeli ning mängijaõiguste müük on selle lahutamatuks osaks. Esindusmeeskonna poolel on meil selge strateegia, mida oleme viimastel aastatel aktiivselt ellu viinud ja siin on vaja kõigi osapoolte - mängijate, treenerite, taustajõudude ja juhtkonna väga fokusseeritud tegevust. Noored välismängijad on siiski vaid üks osa meie strateegiast, järjepidev fookus on ka meie enda noortetöö arendamisel, Eesti talentide avastamisel ja neile professionaalseks hüppelavaks olemisel. Loomulikult jääme igatsema Alassana muretut meelt, väledaid jalgu ja suurepäraseid väravaid, kuid fännidel pikalt kurvastada ei maksa, sest töö uute talentide meeskonda toomise nimel käib päevast päeva!"