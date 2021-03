Paide Linnameeskond tugevdas kaitseliini Ghana noortekoondise endise kapteniga

Mullu Austria esiliiga meeskonnas FC Juniors OÖ laenul olnud endine Ghana U20 koondise kapten on Paide Linnameeskonna kuues hooajaeelne täiendus. Talvises üleminekuaknas liitusid Paidega veel väravavaht Mihkel Aksalu, kaitsja Hindrek Ojamaa, poolkaitsja Marten Henrik Kelement, ääreründaja Raimond Eino ja ründaja Sekou Amadou Camara.

"Olen õnnelik, et saan liituda Eesti ühe parima klubiga ja loomulikult soovin Paidega tänavu võidelda tiitli nimel. Püüan meeskonda tuua liidriomadusi, aidata ehitada võimast kaitseliini ning areneda veelgi mängijana, et olla Premium liiga parimaid kaitsjaid," sõnas Ishaku Konda.

Spordidirektor Gert Kams: "Ishaku Konda toob meie kaitseliini võimsust, konkurentsi ja sügavust. Ishaku on keskkaitsja, kellel on kõik vajalikud omadused, et tänapäeva jalgpallis silmatorkavalt esineda - ta on füüsiliselt võimekas, agressiivne, heade kaitseomadustega ning julge palliga tegutsedes. Eraldi võib veel lisada, et mängijal on välja kujunenud selged liidriomadused, sest teda on usaldatud kaptenina väga tugeva jalgpalliriigi Ghana noortekoondistes."