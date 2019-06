Paide linnameeskond testis kolumblast ja elevandiluuranniklast

"Kui hooaja eel tundus meie ründeosakond isegi kergelt ülemehitatud, siis tänaseks on reaalsus see, et Kevin Kauber on hooaja lõpuni väljas, Kristofer Piht taastub kannaopetatsioonist ning Andre Järva meil ei jätka," võttis Pruuli kokku praeguse olukorra, kuhu vigastuste ja Järva jalgpallist aja maha võtmise soovi järel jõuti, vahendab Soccernet.ee.

Paide peatreeneril Vjatšeslav Zahovaikol on tänasel päeval tipuründajatest valikus vaid Alassana Jatta ja Tarmo Neemelo, lisaks ründemängijad Yann Michael Yao ning Ander Ott Valge, kes kumbki pole end Premium liigas väravalööjana kehtestanud.

"Kui tabelisse vaadata, siis pole seis üldse paha ning hooaja teist poolt silmas pidades soovime üks-kaks mängijat kindlasti juurde tuua," ütles Pruuli, et üks täiendus saab kindlasti olema ründesse. Sel nädalal testis Paide Linnameeskond üht kolumblast ja üht elevandiluuranniklast, samas vaadatakse ka kohalike jalgpallurite suunas.

