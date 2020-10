Paide Linnameeskond teenis kümnenda võidu järjest ja vähendas Floraga vahet

Paide asus juhtima 69. minutil Danil Pankovi omaväravast. 90.+3. minutil vormistas lõppseisu Kevin Kauber.

Turniiritabelis on Paide 51 punktiga teisel kohal. Kaks matši vähem pidanud FC Floral on liidrina koos 58 silma. Juba 28. oktoobril lähevad Flora ja Paide esimese koduväljakul omavahel vastamisi.

Tabelis kolmandal kohal on Nõmme Kalju 47 punktiga. Nemad on võrreldes Floraga pidanud kolm kohtumist rohkem. Neljas on FCI Levadia 44 punktiga. Nemad on võrreldes liidriga pidanud kaks matši enam.

