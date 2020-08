Paide Linnameeskond sõlmis lepingu Amsterdami Ajaxi kasvandikuga

Amsterdami Ajaxi jalgpalliklubi noortesüsteemi kasvandik, kes 34-kordse Hollandi meistri ridadesse kuulus aastatel 2011-2016, on esindanud kodumaal ka FC Twentet ning Portugali klubisid Leixões SC ja SC Freamunde.

Deabeas Owusu Sekyere: “Mul on väga hea meel sõlmida leping selle ambitsioonika ja suure südamega klubiga. Meeskonnakaaslased ja treenerid on mind väga hästi vastu võtnud ning klubi on juba saanud koduseks. Ma usun, et see samm saab minu edasise karjääri jaoks väga oluliseks ning suudan mängida olulist rolli klubi eesmärkide saavutamisel.”

Spordidirektor Gert Kams: “Deabeas on väga tugeva Hollandi kooliga mängija ning eriti tuleb tema kvaliteet esile tehniliste elementide näol. Oma suure kasvu kohta on tegemist väga heade kiiruslike ja füüsiliste omadustega mängijaga. Siinoldud aja jooksul on ta näidanud väga head suhtumist treeningutesse ja on meeskonna poolt väga hästi vastu võetud.”

Paide Linnameeskonnaga liitus suvise üleminekuakna jooksul kolm mängijat – lisaks Owusu Sekyerele ka Eesti koondise ründaja Henri Anier ja Ghana noortekoondise kaitsja Abdul Razak Yusif.