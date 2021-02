Paide linnameeskond soetas Guinea koondist esindanud ründaja

Šveitsi esiliigaklubist FC Wil 1900 Paidesse siirduv Camara on 6 korral esindanud Guinea koondist ja löönud ühe värava. Suurema osa oma karjäärist on Camara mänginud 17-kordse Guinea meistri Horoya Athletic Club ridades, kuid ründaja on pallinud ka Belgias ja Marokos.

"Mul on väga hea meel Paidega liitumise üle. Soovin klubiga saavutada suurepäraseid tulemusi ja aidata kaasa järgmise sammu astumisel. Suured tänud treeneritele ja juhtkonnale usalduse ja toetuse eest! Ootan juba põnevusega uue hooaja algust!" ütles Camara.

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Sekou toob meie ründeosakonda konkurentsi,sügavust ja teravust. Mängijaomadustelt on tegu tüüpilise ründajaga, kes oskab ennast rünnakul hästi positsioneerida ja on selgelt värvavale orienteeritud. Tere tulemast ja palju väravaid, Sekou!"

Eesti jalgpalli superkarikamäng FC Flora ja Paide Linnameeskonna vahel peetakse juba sel pühapäeval kell 13 Sportland Arenal.