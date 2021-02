Paide linnameeskond soetas Guinea koondise ründaja, kes tegi juba täna debüüdi

Šveitsi esiliigaklubist FC Wil 1900 Paidesse siirduv Camara on 6 korral esindanud Guinea koondist ja löönud ühe värava. Suurema osa oma karjäärist on Camara mänginud 17-kordse Guinea meistri Horoya Athletic Club ridades, kuid ründaja on pallinud ka Belgias ja Marokos.

"Mul on väga hea meel Paidega liitumise üle. Soovin klubiga saavutada suurepäraseid tulemusi ja aidata kaasa järgmise sammu astumisel. Suured tänud treeneritele ja juhtkonnale usalduse ja toetuse eest! Ootan juba põnevusega uue hooaja algust!" ütles Camara.

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Sekou toob meie ründeosakonda konkurentsi,sügavust ja teravust. Mängijaomadustelt on tegu tüüpilise ründajaga, kes oskab ennast rünnakul hästi positsioneerida ja on selgelt värvavale orienteeritud. Tere tulemast ja palju väravaid, Sekou!"

Eesti jalgpalli superkarikamäng FC Flora ja Paide Linnameeskonna vahel peetakse juba sel pühapäeval kell 13 Sportland Arenal.

Sekou tegi debüüdi Paide eest juba tänases treeningmängus Pärnu Vapruse vastu, mis võideti Siim Lutsu väravast 1:0.

"Enamus avapoolajast käis mäng Pärnu väljaku poolel ning Mait Toomi väravale ohtu ei kujutatud. Paide poolt oli 2-3 head võimalust veel Lutsul, samuti jättis 1:1 olukorras värava realiseerimata Henri Anier," kirjeldab mängu Paide linnameeskonna Facebooki leht.

"Teisel poolajal sai Pärnu mängu paremini sisse, kuigi Mihkel Aksalu värava all ühtegi ärevat momenti ei tekkinud. Paide poolelt jäid head võimalused kasutamata Deabeasel, Raimond Einol ja värskel ründajal Sekou Amadou Camaral. Korra käis pall ka nurgalöögi järgselt Pärnu väravas, aga kohtunik nägi Sander Sinilaidi löögis suluseisu."

Paide koosseis: Mait Toom (46. Mihkel Aksalu), Joseph Saliste (75. Joel Kokla), Martin Kase (75. Abdul Razak Yusif), Sander Sinilaid (75. Kristjan Pelt), Hindrek Ojamaa (75. Siim Aer), Karl Mööl (75. Kevor Palumets), Hadji Drame (46. Sergei Mošnikov), Andre Frolov (75. Karim Bouziri), Siim Luts (46. Raimond Eino), Deabeas (75. Jaagup Luts), Henri Anier (46. Sekou Amadou Camara).

Varus: Mihkel Aksalu, Siim Aer, Kristjan Pelt, Abdul Razak Yusif, Joel Kokla, Kevor Palumets, Sergei Mošnikov, Raimond Eino, Karim Bouziri, Jaagup Luts, Sekou Amadou Camara.