Paide Linnameeskond palkas neli hooaega Soomes mänginud Hindrek Ojamaa

„Mul on väga hea meel olla osa Paide meeskonnast, sest tegu on väga hea energia ja kõrgetele eesmärkidele pühendunud organisatsiooniga. Ootan väga juba uut hooaega, et saaksin oma panuse anda ja olen valmis selle nimel maksimaalselt pingutama,“ sõnas Ojamaa Paide Linnameeskonna sotsiaalmeedia vahendusel.

„Hindreku näol on tegemist tänapäeva standarditele vastava äärekaitsjaga, kes suudab nii kaitse- kui ka ründefaasis väga edukalt tegutseda. Tema füüsiline võimekus on kõrgel tasemel, mis on äärekaitsjate puhul kõva valuuta. Hindrek toob meie äärekaitsjate osakonda nii konkurentsi kui kvaliteeti,“ lisas Paide spordidirektor Gert Kams.

Viiel korral Eesti A-koondist esindanud Ojamaa tegi oma debüüdi 2016. aastal maavõistlusmängus Rootsiga. Erinevates Eesti noortekoondistes on ta mänginud 39 korral. Aastatel 2017-2019 mängis Ojamaa Soome Veikkausliigas JJK Jyväskylä ja Vaasan Palloseura eest 52 mängu ja sai kirja 1 tabamuse.

Premium liigas debüteeris Ojamaa 16-aastasena, lüües kohe Levadia särgis ka värava Lasnamäe Ajaxile. Kokku on tal enne välismaale siirdumist Premium liigas Levadia, Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka eest kirjas 54 mängu.