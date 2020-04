Paide Linnameeskond loodab kogukonna toetusele: ka meie klubi on eriolukorras

Madis Kalvet reporter RUS 3

Paide Linnameeskonna toetajad. Foto: Rauno Volmar

Sarnaselt ülemaailmsele spordile on koroonakriis probleeme tekitamas ka Eesti spordis. Paide Linnameeskonna jalgpallitiim tõdes sotsiaalmeedias, et ka nende võistkond on eriolukorras ja vajab seetõttu kogukonna toetust.