Paide linnameeskond loobub teist aastat järjest aastalõputurniiril mängimast

Kui mitmed teised tippmeeskonnad mängitavad Aastalõputurniiril tihti testitavaid ja noori mängijaid, siis Paide jättis selle vahele juba mullu ning Zahovaiko kinnitas, et sama tehakse ka tänavu, vahendab Soccernet.ee.

Lisaks andis Zahovaiko teada, et eduka hooaja järel on plaanis meeskonda veidi uuendada, aga eriti konkreetseks ta veel minna ei tahtnud. "Tarmo [Neemelo] lahkumine on selge ja mingid muutused kindlasti tulevad, aga praegu ma neid ei avaks. Mõningad muudatused on kindlasti tulemas ehk on nii lahkujaid kui tulijaid."

