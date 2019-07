Paide Linnameeskond kindlustas kolmandat positsiooni

Paide asus juhtima Akim Saeed Sairineni 38. minuti omaväravast. 56. minutil vormistas Henri Välja penaltist lõppskoori.

Turniiritabelis jätkab Paide kolmandal positsioonil 43 punktiga. Nende lähimaks jälitajaks on ühe matši vähem pidanud Nõmme Kalju 40 silmaga.

Liiga liidriks on FC Flora 52 punktiga, teine on FCI Levadia 47 silmaga. Ka nemad on võrreldes Paidega pidanud ühe matši vähem.

Tammeka on 20 punktiga kuues.