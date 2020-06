Paide Linnameeskond alistas Legioni ja kerkis teiseks

Paide pääses juhtima 39. mänguminutil, kui väravani jõudis Edgar Tur. Teise värava lõi Paide esindusele 54. minutil Karl Mööl. 72. minutil teenis aga Mööl endale teise kollase kaardiga ning Paide jätkas kümnekesi.

Paide Linnameeskonnal on nüüd tabelis 18 punkti, millega paiknetakse teisel kohal. Kuigi Nõmme Kaljul on täpselt sama palju punkte, on Paide löönud rohkem väravaid kui tallinlased. Kuuenda kaotuse saanud Tallinna Legion asub viie punktiga üheksandal kohal.

Järgmine Premium Liiga voor algab 30. juunil, kui kahes matšis kohtuvad Tallinna JK Legion ja JK Tallinna Kalev ning Tallinna FC Flora ja Narva Trans. Mõlemas kohtumises pannakse pall mängu kell 19:30.

Standings provided by SofaScore LiveScore