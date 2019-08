Paide leidis väravamasinale asenduse Gambiast

"Olen lepingu üle mõistagi väga õnnelik ja tänulik, et treenerid ja klubi minusse usuvad," jätkas gambialane. "Tean, et Paide annab võimalusi noortele mängijatele ning samas on mul Alassana Jatta ja Muhammed Sannehi näol tugevad eeskujud, kelle jälgedes astuda. Meeskonnakaaslased on mind väga hästi omaks võtnud, soovin tiimi kõvasti aidata ning rõõmustada meie suurepäraseid fänne!"

"Patrick on näidanud end heast küljest. Ta on noor ääreründaja, kellel on head kiiruslikud ja tehnilised omadused, mis võib anda meie ründemängule lisakäigu. Aeg näitab, kui kiirelt ta areneb, kuid head eeldused on selleks olemas," kiitis uut mängijat peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.