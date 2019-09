Paide kindlustas raske võiduga kolmandat kohta, Trans alistas põnevuskohtumises Tammeka

Paidel on kirjas 62 punkti, neljandal kohal paiknevat Nõmme Kaljut edestatakse seitsme silmaga. Tõsi, valitseval meistril on kaks kohtumist vähem peetud. Tammekal ja Transil on võrdselt kogutud 36 silma. Maardu jätkab 16 silmaga viimasel kohal.

