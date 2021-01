OTSEPILT JA -BLOGI | Eesti jalgpallikoondist tüürib järgmised kaks aastat šveitslane Thomas Häberli, tiimis veel neli abitreenerit

Eesti koondise peatreeneri pressikonverents

Thomas Häberli: "On au töötada Eesti koondisega. Olin professionaalne jalgpallur Šveitsis ja alustasin siis treeneritööd esmalt noortega. Olen siin ja mul on hea meel. On selge, et ootan põnevusega, et saaks alustada."

Thomas Häberli: "Tere!"

"Loomulikult on Thomasel välismaalasele selles osas mõnevõrra kergem. Soovin uuele tiimile edu järgnevatel aastatel."

Aivar Pohlak: "Täpselt sama oluline on ka teine mõte... Me hindame ja te hindate, kui ma nüüd ajakirjanikest räägin, koondist eelkõige tulemuste järele ja see on kahtlemata ka õige, sest Eesti jalgpallikoondis on selline koht, kus mängitakse tulemuse peale ja kuigi mingitel perioodidel võivad ka ülesehituslikud tähendused omada suuremat ja väiksemat rolli, siis tulemused jäävad primaarseks ja selle kaudu tuleb hinnata ka teisi aspekte, muu hulgas ka näiteks meeskonna komplekteerimist. Peaksin üle rõhutama, et kõik jalgpallihuvilised soovivad, et koondise treener saaks tegutseda vabalt ja jalgpalliliit seda on ka treenerile alati võimaldanud. Koondise treener saab realiseerida oma nägemust. Täpselt sama oluline on, et seda survet ei pandaks koondise treenerile peale ka mujalt, sealhulgas läbi ajakirjanduse. Me kõik teame, et on rumal või naiivne reageerida kõigele sellele, aga Eesti ühiskond on juba üles ehitatud nii, et ilma sellele reageerimiseta on eestlasel väga keeruline eksisteerida."

Aivar Pohlak: "Uue tsükli juurde tulles... Tarmo Lehiste sõnastas: me ei tohi enam mingil juhul sattuda olukorda, kus uus treener alustab nullist ja jõuab mingil hetkel järeldusteni, milleni jõuti juba varem. Sellesse tsüklisse tahame kindlasti minna teistmoodi ja võtta kaasa kogu kultuurikihi, mille kõik eelnevad treenerid on kogenud ja aru saanud ja milleni jõudnud."

Aivar Pohlak: "Tahaksin korraks pöörduda tagasi eelmise tsükli juurde. Tänan Karel Voolaidu, et ta koondise jaoks keerulisel perioodil tuli koondisele appi ja kes pidi seetõttu töötama erakordselt keerulistes tingimustes. Öeldakse, et see on mingit pidi palga sees. Tõepoolest, sellise surve all töötamise kogemust kõrvalt vaadata oli minu jaoks ka esmakordne. Perioodi kokkuvõtteks tahaksin öelda juba varem välja öeldud mõtte: Karel tõi meile igasse liini uue liidri ja see on tõenäoliselt see kultuurikiht, mille kindlasti saame kaasa võtta uude tsüklisse, et selle peale ehitada järgmist edu. Kindlasti on meie soov näha Karelit veel kunagi tagasi koondise tüüri juures. Ta on ka ise avaldanud soovi ja valmidust jätkata sellest punktist edasi pigem treeneri kui treenerite koolitajana."

Aivar Pohlak: "Kuigi Thomas oli juba selles protsessis favoriit, siis jalgpalliliit tegi väga põhjaliku taustauuringu ja pakkus juhatusel ka alternatiivseid kandidaate. Tegelikult oli Thomas meie alternatiivseks kandidaadiks, kui oleksime pidanud kiirelt reageerima eelmises tsüklis."

Aivar Pohlak oli koroonahaige lähikontaktne ning annab seetõttu kommentaare Saaremaal asuvast kodust.

Aivar Pohlak: "Olen sunnitud olema isolatsioonis, sest olin lähikontaktne ühe haigestunuga."

Kõigepealt saab sõna jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kes viibib oma kodus Saaremaal. Ülejäänud osalised on A. Le Coq Arena pressikonverentsi saalis.

Pressikonverents algas!

