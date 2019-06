OTSEBLOGI SAKSAMAALT | Tõeline turmtuli. Eesti on 37 minuti möödudes juba 0:5 kaotusseisus! Kas koidab Eesti läbi aegade suurim kaotus?

Palli kätte saades on Eesti parim võimalus sakslasi nõelata kindlasti kiiretest kontrarünnakutest, mistõttu võib oodata platsile näiteks Henrik Ojamaad, kes laupäeval ei mänginud ning on juba seetõttu kindlasti mängunäljane. Kõige huvitavam küsimus on aga ehk hoopis see, mis saab Põhja-Iirimaa vastu suurepärase esituse pakkunud Konstantin Vassiljevist. Viiese kaitseliini juures on talle väljakul kohta olnud keeruline leida, kuid tema kvaliteet oli laupäeval sedavõrd silmatorkav, et Reimil on tema algrivistusest välja jätmine päris keeruline. Paraku tuleb seda ilmselt teha.

"Peab rahulikult mõtlema, et kas ja kuidas temast kõige rohkem kasu on," vihjas Reim pigem võimalusele, et Kostjat nähakse selle kohtumise eel vahetusmängijana.

Kui Ojamaa vasakul äärel oleks mõnes mõttes loogiline valik, siis paremal äärel on vähemalt paberil veelgi loogilisem valik Sergei Zenjov. Kuigi koondise fännid on Zenjovi palju kritiseerinud tema esimese puute, luhatud võimaluste ja mille kõige veel eest, siis viimastes mängudes on eriti hästi olnud näha, kui palju ja kohusetundlikult teeb Zenjov võrreldes nii mõnegi teise ääreründajaga kaitsetööd. Ja sakslaste vastu tuleb seda tagasitööd teha oi kui palju...

"Meil on ka plaan, kuidas rünnata Saksamaa vastu, aga neid võimalusi ilmselt ei tule väga palju. Mängijad peavad kõigepealt seda mängu nautima. Kui läheme väljakule, et ohohoo, kes meil vastas on, siis on raske. Panna Eesti särk selga ja esindada riiki võimalikult hästi - see on nauding, mis jääb eluks ajaks meelde. Tuleb seda rasket tööd nautida," märkis Reim.

Äärtele on Reimil tegelikult valikuid teoorias kõige rohkem: põhjaiirlaste vastu tegi seal näiteks täismängu debütant Vlasi Sinjavski, noortest meestest on selle positsiooni pallurid veel ka Martin Miller ja Mark Oliver Roosnupp, lisaks veel ka kogenud Sander Puri. Laual on mõistagi ka variant, et Ken Kallaste liigutatakse äärekaitsest äärepoolkaitsesse, kuid see läheks ehk juba natuke liiga pehrssonlikuks ja kaitsvaks kätte. Aga kus siis veel kaitsta, kui mitte selles mängus?