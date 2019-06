OTSEBLOGI SAKSAMAALT | Saksamaa vutikoondis on Eesti vastuvõtmiseks valmis

Erinevalt laupäevasest kohtumisest Põhja-Iirimaaga asetab Reim Eesti koondise kõigi eelduste kohaselt väljakule viiemehelise kaitseliiniga, kus keskkaitsjateks on Karol Mets, Madis Vihmann ja Joonas Tamm. Lisaks neile täidab väljaku keskosas suurelt määralt kaitsekohustusi ka Artjom Dmitrijev.

Just selles mängus tunneb Eesti suurt puudust Ragnar Klavanist, kelle kohaloleks oleks võimaldanud Karol Metsa liigutada Dmitrijevi kõrvale teiseks alumiseks poolkaitsjaks - praeguse koosseisu juures alustab Dmitrijevi kõrval ilmselt Mattias Käit, kelle ampluaa on selgelt ründavam ja loovam. Mine tea, ehk ongi see hea. Teoorias on Reimil võimalik keskkaitsesse panna ka Märten Kuusk või alumiseks poolkaitsjaks Vladislav Kreida, andis peatreener ju eelmise mängu järel mõista, et kavatseb selles tsüklis mänguaega jõulisemalt ka tulevikumeestele jagada.

Kui siinkirjutaja eilsel pressikonverentsil selle kohta küsis, vihjas Reim aga sellele, et täna me liiga pealesunnitud noorenduskuuri siiski ei näe. Ja õige kah - see oleks nii kõva vastase vastu juba enne võitlust rätiku ringi viskamine. On oht, et kui mõni noor mängija nii sügavasse vette visata, saab ta lihtsalt šoki.

"Läheme platsile nende mängijatega, kes mulle ja abilistele tunduvad kõige rohkem valmis. Mitte ainult kogemuste, vaid ka füüsilise poole pealt. Palju meetreid tuleb joosta ilma pallita ja tuleb olla vaimselt tugev. Ühest küljest on vaja värskust, aga ka tarkust."

Reimi sõnad füüsilisuse koha pealt tekitavad mõtte, et võime vabalt näha seda, kuidas võrreldes laupäevase mänguga vahetatakse välja meie äärekaitsjad. Taijo Teniste ei kestnud ära kogu mängu Põhja-Iirimaagagi, Ken Kallaste on aga Artur Pikaga võrreldes just füüsiliselt pisut võimekam. Oleme sellist käiku varemgi näinud - näiteks mullu sügisel Rahvuste liiga viimastes mängudes, kui esmalt võõrsil Ungari vastu alustasid Pikk ja Teniste, kolm päeva hiljem Kreeka vastu (1 : 0 võidumängus, muide!) aga Kallaste ja Kams.

Bussi parkimine pole häbiasi

Paratamatult võib oodata, et Saksamaa paneb Eestile peale kõrge surve ning seda nii palliga kui pallita. Meie viiemeheline kaitseliin langeb ilmselt väga oma karistusala lähedale, sest sakslaste ründajad on kõik välejalgsed ning valmis kaitseliini taha saadetud läbisööte noolima. Madalale langemine, kaitse betoneerimine ja piltlikult öeldes hinge kinni hoidmine on lihtsalt meie parim võimalus nii kõva vastase vastu mingisugustki tulemust loota.

Ei tasu muidugi unustada, et väga madalale langemine toob omakorda kaasa teistsuguseid probleeme: peamine ilmselt see, et kui palli kätte saame, siis ei ole seda sageli kuskile panna ning vastaste surve muutub seetõttu väljakannatamatuks. Seetõttu tuleb leida tasakaal, kuid see on paganama keeruline.

Reim: "Me ei lähe ju kaotama, aga teame, millised meie võimalused on. Aeg-ajalt sunnitakse bussi parkima, aga tänapäeva jalgpallis ei ole see enam nii üllatav või eriline, sest ka suured klubid ja riigid pargivad bussi. Loomulikult on mängus perioode, kus meid on surutud kasti juurde. Tuleb hakkama saada."

Mida teeme vasturünnakutel?

Palli kätte saades on Eesti parim võimalus sakslasi nõelata kindlasti kiiretest kontrarünnakutest, mistõttu võib oodata platsile näiteks Henrik Ojamaad, kes laupäeval ei mänginud ning on juba seetõttu kindlasti mängunäljane. Kõige huvitavam küsimus on aga ehk hoopis see, mis saab Põhja-Iirimaa vastu suurepärase esituse pakkunud Konstantin Vassiljevist. Viiese kaitseliini juures on talle väljakul kohta olnud keeruline leida, kuid tema kvaliteet oli laupäeval sedavõrd silmatorkav, et Reimil on tema algrivistusest välja jätmine päris keeruline. Paraku tuleb seda ilmselt teha.

"Peab rahulikult mõtlema, et kas ja kuidas temast kõige rohkem kasu on," vihjas Reim pigem võimalusele, et Kostjat nähakse selle kohtumise eel vahetusmängijana.