OTSEBLOGI | Kas hõreda koosseisuga Levadia suudab Fääri saartelt võiduga naasta?

Levadia peab tähtsas kohtumises hakkama saama nelja olulise ründava mängijata. Eelmistel aastatel teiste klubide eest pallides saadud mängukeeldude tõttu jäid koju Bogdan Vaštšuk ja Robert Kirss. Õigeks ajaks ei saanud vajalikku viisat kätte aga ukrainlane Juri Kolomojets ja kamerunlane Aime Gando Biala.

„Kahjuks läks viisadega niimoodi. Ukrainlase Zurab Otšigava viisa saabus näiteks esmaspäeval, kuid Kolomojetsi oma jäi kuhugi kinni. Lükkasime isegi lennuki (Levadia tšarterlend Fääri saartele väljus kolmapäeva hommikul kell 11.00) starti tunni aja võrra edasi, kuid pass ikka ei jõudnud. Tõenäoliselt jõuab see homme (täna), kuid sellest on vähe kasu,“ tõdes Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson. „Tulevikuks on see õppetund, et välismaalastel peab olema dubleeritud pass.“

Euromängudest rääkides on Eesti klubid ajalooliselt saanud eelkõige loota just Levadia peale. Kui näiteks FC Flora on aastate jooksul suutnud Euroopas üle mängida kaks vastast, siis Levadia puhul on antud number koguni 11. Samas viimastel aastatel on ka levadialaste käsi käinud pigem kehvasti. Viimane eurovõit pärineb 2016. aasta suvest, kui Euroopa liiga esimeses eelringis alistati Fääri saarte tiim HB kahe mängu kokkuvõttes 3:1.

B36 ja Levadia kohtumise võitja järgmine vastane selgub 31. augustil toimuval loosimisel. Euroopa liiga teise eelringi matšid peetakse 17. septembril.

B36 ja Levadia kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.00. Delfi Sport hoiab lugejaid matši käiguga kursis.

B36 - FCI Levadia Manucho võetakse 21. minutil kastis maha. Levadiale PENALTI! Komlov teeb 17. minutil hea eeltöö ja Jürgenson saab korralikult löögile. Hentze kiire reaktsioon päästab aga B36 halvimast. Mellemgaard võtab 17. minutil Komlovi maha ning saab kohtumise esimese kollase kaardi. Viimasel viiel minutil on omakorda kodumeeskond saanud mängu paremini enda kontrolli alla. B36-l 13. minutil ohtlik olukord. Vasakust äärest tulnud karistuslöögile saab pea vahele taanlasest ründaja Sebastian Pingel, kelle löök läheb siiski napilt üle värava. Esimesel kümnel minutil on Levadia suutnud oma mängustiili peale suruda. Levadia teeb 8. minutil esimese löögi raami. Lepistu lööb kaugelt, kuid pall läheb otse väravavahile sülle. Levadia on kohtumist alustanud väga agressiivselt ning Fääri saarte klubi pressitakse kõrgelt. Taktikaliselt mängitakse sarnaselt nagu viimastes Eesti liiga kohtumistes ehk äärekaitsjad Kruglov ja Jürgenson liiguvad rünnakute ajal keskväljale. Kihlveokontorites on soosikuks koduvõistkond B36. Ilmselt on sellele oma suure osa andnud mitme Levadia põhimehe puudumine. Kohtumine on alanud! Fääri saartel ollakse kohtumiseks valmis! Kaimar Saagi endine koduklubi B36 on varasemalt eurosarjas eestlastega kohtunud. 2017. aasta suvel mindi Euroopa liiga esimeses eelringis vastamisi Nõmme Kaljuga. Kalju võitis mõlemad kohtumised 2:1 ning läks koondskooriga 4:2 teise eelringi. Fääri saarte pealinnas Torshavnis asuval Torsvölluri staadionil on täna valitsemas pilvised ilmastikuolud ning õhutemperatuur on kõigest 10 kraadi. Kohtunikebrigaad tuleb Šotimaalt. Peakohtuniku ametis on Donald Robertson, keda assisteerivad Douglas Ross ja Alan Mulvanny. Neljandaks kohtunikuks on Fääri saarte kohalik mees Alex Troleis. Levadia asetus tänaseks kohtumiseks: Levadial on pingilt võtta Aland, Lipp, Peetson, Veering, Petrunin, Krutogolov. Ootamatult on koosseisust puudu ukrainlasest leegionär Igor Žurahhovski. Hiljuti raskest traumast taastunud poolkaitsja on Eesti liigas saanud tasapisi mänguaega ja mitme olulise mehe puudumisel oodati sel korral temast suurt abi, kuid nüüd ei ole teda isegi koosseisus. Levadia algkoosseis: Kotenko, Kruglov, Otšigava, Podholjužin, Jürgenson, Lepistu, Komlov, Roosnupp, Elhi, Õigus, Manucho.B36 algkoosseis: Hentze, Heinesen, Eriksen, Nattestad, Mellemgaard, Jacobsen, Przybylski, Nielsen, Frederiksberg, Pingel, Radosavlevic.