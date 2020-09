OTSEBLOGI ja FOTOD | Vinge algus! Kiiresti juhtima asunud Flora lõi islandlaste võrku ka teise palli

FC Flora - KR Reykjavik Islandlased on teist poolaega alustanud väga aktiivselt. Flora teeb ka vahetuse. Seljale viga teinud Miller puhkama, Soomets mängu. Teine poolaeg on alanud! Igonen peab islandlaste kauglöögi puhul sekkuma. Flora vastab kiirrünnakuga, mis algul tundub ohtlikuna, kuid lõpuks löögiga ei lõppegi. Esimene poolaeg läbi! Kohtunik annab avapoolajale kaks lisaminutit. Henn saadab Hussari ja Paskotši sooja tegema. Flora vasakkaitsja Lukka on saanud viga. Arstid tulevad korraks väljakule. Nüüd hakkas ka vihma sadama. Reykjaviki nurgalöögi järel toob Sinjavski vasakult äärelt palli kiiresti rünnakule. Sinjavski jõuab ka kasti ja söödab siis palli tagasi. Lõpuks jõuab pall paremkaitsja Lilanderini, kes kõmmutab mänguvahendi umbes 25 meetri pealt võrku. Mängitud 37 minutit. Resultatiivse söödu saab kirja Kreida. Ja Florale teine värav! Vassiljev läheb kaugelt löögile, kuid kindel blokeering. Sappinen murrab paremast äärest karistusalasse. Kuna head sööduvõimalust ei teki, siis lõpuks sumbub ka olukord. Flora loovutab palli ja sellega ka initsiatiivi liialt kergelt Reykjavikile. Florakad on väljakul justkui segaduses ja oma tavapärast taset ei mängita välja. Praaki on palju ja pole ka vajalikku enese- ja mängukindlust. Islandlaste rünnakud lähevad ikka aina ohtlikumaks. Igonen pidi taas sekkuma. Sigurjonsson tulistab 22. minutil kaugelt. Tugev löök läheb veidike Flora väravast mööda. Flora üritab nüüd ka ise palli liigutada ning sedasi taas mängu enda kontrolli alla saada. Kui islandlastelt ära võetud tabamuse juurde tulla, siis suluseisu seal pigem isegi ei olnud. Floral vedas ikka kõvasti. Islandi meeste jaoks on ilm üsna kodune. Kui vaadata Flora vahetusmängijate pinki, siis seal on meestel kapuutsid peas ja tekid ümber. Reykjaviku mängijad on paljaste peadega ning mõnel on isegi jope lukk veidike lahti jäetud. Reykjavik on kaotusseisu jäämise järel ilmselgelt aktiviseerunud. Islandlased saavadki Igonenist tagasi põrkunud palli väravasse, kuid eestlaste õnneks vilistatakse suluseis. Reykjavikile 12. minutil karistusala nurgast karistuslöök. 7. minutil saab värava kirja Sappinen. Resultatiivse söödu saab kirja Alliku. Ja värav! Flora asub juhtima! Reykjavik peab juba 6. minutil vahetuse tegema. Margeirsson tõmbab tagareie ära ning tema asemel tuleb väljakule El Salvadori mängumees Punyed. Tuul on staadionil päris raju. Loodetavasti asjad lendu ei tõuse ja lõpuks ükski värav tuule arvele ei lähe. Reykjavik paneb palli mängu. Kohtumine käib! Meeskonnad on sammunud väljakule. Loos on toimunud ja kõik on kohtumiseks valmis. Reykjaviki algkoosseis: Flora algkoosseis: Flora algkoosseis selge. Vigastusega hädas olnud Igonen ja Lilander ongi algkoosseisus, kuid Kallaste on ikkagi puudu. Vasakkaitses võtab koha sisse Marco Lukka. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/flora-laheb-eesti-jalgpalliklubide-au-paastma?id=91062217 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-fotod-floraga-euroopa-liigas-kohtuv-islandi-meister-valmistus-lillekulas-tahtsaks-manguks?id=91062485 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-fotod-konstantin-vassiljev-euroopa-liiga-mangust-ei-tohi-moelda-et-mis-juhtub-kui-ei-voida?id=91057441

Enne mängu:



Tänavune eurosari on eestlastele toonud seni neli kaotust. Sama kehvasti on seni läinud ka islandlastel.

Flora poolel on kohtumise eel olnud ka positiivseid uudiseid ehk traumadega väljas olnud mängumehed on naasmas. Tervenenud on nii väravavaht Matvei Igonen kui ka paremkaitsja Michael Lilander. Treeningutele on naasnud ka varuründaja Mark Anders Lepik ning mängukõlbulik peaks olema ka vasakkaitsja Ken Kallaste.

"Lõplikult selgub see mängus, aga pigem on väljavaated head. Eriti just Lilanderi ja Igoneni puhul - nad on saanud paar päeva väga hästi treenida. Keniga selgub (olukord) ehk mängus," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn kohtumise eel.

Henn tõi murekohana välja, et vastastest just liiga palju informatsiooni neil hetkel pole. "Paraku on Islandi liigaga seis selline, et Instatist ja internetist pole väga palju infot saanud," tõdes loots. "Kui oleme arvestanud sellega, et üritame võimalusel minna vastast koha peale vaatama, siis ka seda võimalust meil seekord ei ole. Kindlasti teatud info on aga olemas ja usun, et mängijatele oleme seda piisavalt andnud. Seega teatud ettekujutus nende mängust on olemas."

"Peame keskenduma rohkem oma mängule nii palliga kui ilma ning, et oleksime enesekindlamad enda tegemistes. Pigem on tähtis näha seda mängu võimalusena edasi minna, kui võtta hoopis nii, et mis juhtub siis, kui ei õnnestu edasi saada," vastas Henn küsimusele, missugused pinged on Eesti klubide varasem ebaedu eurosarjades neile peale pannud. "Me näeme seda kindlasti võimalusena järgmisesse ringi minna."

Flora ja Reykjaviki kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 19.30. Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.