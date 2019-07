OTSEBLOGI JA FOTOD | Viimane derbi enne euromänge: Flora läks Levadia vastu penaltist juhtima

"Oleme teineteisega palju mänginud. Kõik need on olnud alati väga tasavägised mängud, mille on otsustanud väikesed asjad. Usun, et mõlemad meeskonnad mõistavad hästi, et meil on isegi peale kõiki mõlemas leeris toimunud muudatisi võimalik mängida head jalgpalli. Loodan, et mäng tuleb huvitav, võitluslik, et me oleme julged ja suudame keskenduda just nendele väikestele asjadele," rääkis tänasel pressikonverentsil Olümpia hotellis Levadia peatreneer Aleksandar Rogic, kes kinnitas, et täie tervise juures on kõik tema mängijad peale ukrainlasest poolkaitsja Igor Žurahovski.





FC Flora peatreener Jürgen Henn: "Nagu Aleksander ütles, otsustatakse need mängud detailidega - kas keegi üllatab millegagi või suudab keegi oma põhiasju paremini teha. Ühtpidi eriline, teistpidi tavaline mäng. Arvan, et kumbki meeskond midagi erilist selleks mänguks ei muuda. Meeskondade tugevused ja mängu iseloom on teada. Väljakul on kaks võrdset meeskonda."

Levadia ründaja Nikita Andrejev: "Meie meeskond valmistub igaks mänguks alati väga põhjalikult ja intensiivselt. Floraga mängud on alati erilised ning mängijad tunnevad erilist õhustikku, aga üldiselt valmistume me homseks nagu alati. Homme on meil ainult üks eesmärk: võita. Teisi eesmärke me ei sea. Iseasi on, kuidas me suudame oma sihte ja treeneri juhtnööre ellu viia. Nagu treenerid ütlesid, tuleb tasavägine mäng, mille võidab tugevam."

Flora keskkaitsja Märten Kuusk: "Kõik ettevalmistused on tehtud. Nagu kõik teised juba ütlesid, tuleb võrdne ja võitluslik mäng. Meie eesmärk on samuti iga mäng võita ja minna eurosarjale vastu hea emotsiooniga."

Premium liiga 19. vooru mängud:

05.07 kl 19.00 Paide Linnameeskond - FC Kuressaare

05.07 kl 19.30 JK Narva Trans - Nõmme Kalju FC

06.07 kl 16.00 Tallinna FCI Levadia - Tallinna FC Flora

06.07 kl 19.00 Viljandi JK Tulevik - Tartu JK Tammeka

07.07 kl 19.00 JK Tallinna Kalev - Maardu Linnameeskond