OTSEBLOGI JA FOTOD | Meeletut survet tegev Itaalia võitis Firenzes Eesti vastu avapoolaja 2:0

Itaalia - Eesti maavõistlus

Gunnar Leheste: Eestil on väljakule tulemas Lilander, Tur ja Tunjov. Kohe-kohe teine poolaeg algamas.

Gunnar Leheste: Esimene poolaeg läbi. Kodumeeskond läheb puhkama 2:0 eduseisust.

Gunnar Leheste: Sappinen oli ühest mehest mööda saanud ja vasakul äärel ülespoole jooksmas, aga tuli selja tagant teine itaallane ja olime pallist jälle ilma.

Gunnar Leheste: 44. minut: Itaaliale nurgalöök. Taas prooviti lähilöökidega kolmandat lüüa, aga löögid blokeeriti.

Gunnar Leheste: Eesti sai korraks palli keskväljal pidama, aga Soomets tegi Meeritsaga lühikest söötu lükates väga jämeda valesöödu. Kohe olid itaallased meie kastis.

Gunnar Leheste: 42. minut: Di Lorenzo, paremkaitsja, on meie karistusalla jõudnud ja lööb ohtlikult peale. Liivak suutis löögi blokeerida.

Gunnar Leheste: "Tahaks ikka näha meie mängijate esituses jalgpalli, aga pean ka aru saama, et jalgpallikultuurid on nagu öö ja päev," ütleb ETV2 otse-eetris mängu kommenteeriv Indrek Zelinski.

Gunnar Leheste: Eestil oli tekkimas vasturünnaku võimalus, aga Soometsa sööt ettepoole kukkus otse itaallase saapa peale.

Gunnar Leheste: Itaallased teevad ikka julma pressingut. Eestil ei lasta isegi pikka palli ette peksta. Väljakuperemeestel on ikka jõhker tõestamisvajadus.

Gunnar Leheste: Voolaid ütles Marinile, et ta Liivakuga ääred ära vahetaks.

Gunnar Leheste: Karel Voolaidi kulm on väga kortsus. Ei suju meil ründemäng kuidagi. Nagu skoorist näha, siis ka mitte kaitsemäng.

Gunnar Leheste: Itaalia saab ka 31. minutil esimese nurgalöögi. Ohtlikult etteposti, Di Lorenzo pealelöök läheb õnneks mööda.

Gunnar Leheste: Jätkuolukorras annab ebatäpse tsenderduse Ainsalu. Ja ongi pall käest antud.

Gunnar Leheste: 29. minut: Liivakult kohe ohtlik tsenderdus Itaalia värava alla, Sirigu tõrjub palli nurgalöögiks. Teine meile.

Gunnar Leheste: Bernardeschi purjetas paremalt äärelt mööda karistusala joont keskele, mängides üle Pika ja Metsa ning lajatas vasakuga Meeritsa esimesse posti. Meerits pallili ei küündinud.

Gunnar Leheste: 2:0! Meerits peab juba teise palli väravast välja võtma.

Gunnar Leheste: Mets kukutab võitluses Lasagna, aga penaltit ei tule. Sellele eelnes väga jäme valesööt ühelt meie kaitsjalt otse itaallastele jala peale.

Gunnar Leheste: Ohtlik võimalus 22. minutil taas Itaalial. Kasti vasakust nurgast tuli tsenderdus värava ette, kus Gagliardini sellele korralikult jalga vahele ei saanud. Mees oli väravavahi kasti äärele täiesti vabaks jäetud.

Gunnar Leheste: Martin Miller andis trahvilöögi, aga jäi nõrgaks ja oli itaallastele kerge saak. Kohe tuli valus vasturünnak, mis õnneks meie kaitseliinis sumbus.

Gunnar Leheste: D'Ambrosio mängib Itaalia väljakupoolel võitluse järel Sappineniga palli käega. Eestile karistuslöök 19. minutil.

Gunnar Leheste: Grifo lõi trahvikastist väljast vasakult poolt uhke kauglöögi tagumisse posti, mille põrkest pall ka sisse läks. Lasagna võttis palli ette ja andis lühikese söödu.

Gunnar Leheste: 1:0! Grifo avab 14. minutil skoori. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: 13. minut: Itaalia meeskondlik surve on väga tugev. Mihkel Ainsalu murdus viimasena ja andis valesöödu, mis maandus audis.

Gunnar Leheste: Klavan on mõista andnud, et temaga pole mõtet enam eriti arvestada. Vaid siis, kui tõesti häda käes, on Voolaid kommunikeerinud. Üheks spetsiaalseks mänguks vast kedagi kutsuma ei hakata.

Jalgpall: Miks Klavan ei mängi. Kuigi mäng toimub Itaalia oleks ju lihtne teda mängu kaasata

Gunnar Leheste: 11. minut: Mets jäi Meeritsa söödu järel Itaalia ründajate surve alla, aga pall saadi siiski enda kastist eemale toimetatud. Kohe loovutati see paraku sinistele särkidele.

Gunnar Leheste: 10. minut: itaallaste tsenderdus maandub samuti Meeritsa käte vahel.

Gunnar Leheste: 8. minut: Bernardeschi lõi 18 meetrilt madalalt ja tugevalt peale, aga Meerits püüdis!

Gunnar Leheste: 7. minut: Tenistel oli pall käes väga sügaval Itaalia väljakupoolel küljeaudis, aga pall mängiti läbi kaitsjate ja Meeritsa uuesti tagant läbi.

Gunnar Leheste: 6. minut: itaallaste esimene tõsisem rünnak lõpeb Meeritsa väravalöögiga. Pikalt söödeti palli meie karistusala lähistel, kuid ohtlikult löögile ei saadud.

Gunnar Leheste: Ainsalu teenib 3. minutil Sorianolt vea. Saame oma väljakupoolel vabalöögi.

Danel: Võtke see Voolaid juba maha, mõtetu mees, tegijad istuvad pingil.

Gunnar Leheste: Pika löök nurgalöögi jätkuks läheb kõrgelt üle värava.

Gunnar Leheste: Pavel Marin lööb juba 30. sekundil kaugelt vasakuga peale! Nurgalöök Eestile.

Gunnar Leheste: Avavile on antud!

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud, kohe läheb mänguks! Ei saa jätta märkimata, et itaallased laulsid hümni hingestatult ja kõik 100%-liselt kaasa. Eestil paraku üks mees ei laulnud, aga see selleks... Kummaline vaadata, et Itaalias on koondisemängul tribüün tühi, aga see on paraku tänapäeva normaalsus. Elame üle!

Gunnar Leheste: "Raske on Eestilt võitu loota, aga ma loodan, et tuleb väärikas võitlus," ütles ETV2 stuudios Marek Lemsalu.

Gunnar Leheste: Abitreener Aivar Anniste (ETV2): "Koosseisu valisime arvestades osade mängijate vigastuste lähiminevikku. Meil on lühikese aja jooksul kolm mängu. Ettepoole on vaja nooremaid ja kiiremaid jalgu - näeme, et see on pääsetee, kui tahame palli võita, kuskilt otsast minema saada, siis ees on vaja kiirust. Vastavalt sellele on valitud ka mänguplaan, natuke teistmoodi kui tavaliselt. Proovime rünnata nende äärekaitsjate seljatagust. Nikita Baranov on keskkaitses, sest ta on eelmistes mängudes hästi mänginud. Joonas Tamm on viimasel ajal palju mänginud ja oli vahepeal haige, teda hoiame pigem kaheks järgmiseks mänguks."

Jalkaspets: Meertisa väravapostide vahele pistmise loogikast ei saa kuidagi aru, kindel 3 väravavaht, järgnevates mängudes raamide vahel ei seia ja pole ka 18st, et talle mingit kogemust vaja kinkida oleks..

Gunnar Leheste: Kokkuvõte Delfi lugejate küsitlusest, mis ilmus koosseisude ennustuse artiklis:

Gunnar Leheste: Eestil on pingilt võtta: Hein, Igonen, Kuus, Tamm, Järvelaid, Tur, Tunjov, Anier, Sorga, Lilander, Lepik, SinjavskiItaalial on vahetuses: Cragno, Meret, Locatelli, Orsolini, Jorginho, Calabria, Ferrari, Luca Pellegrini, Pessina, Lorenzo Pellegrini, Bonucci, El Shaarawy

Gunnar Leheste: Tuletame lugejatele meelde, et oma kommentaari saab jätta ka siiasamasse, otseblogisse. Selleks tuleb vaid kirjutada see lahtrisse "Kirjuta kommentaar" ning vajutada POSTITA. Kui on asjakohane kommentaar, siis laseb toimetaja selle ka koheselt eetrisse.

Gunnar Leheste: Itaalia algkoosseis: Salvatore Sirigu (Torino); Emerson (Chelsea), Alessandro Bastoni (Inter), Danilo D'Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli); Roberto Gagliardini (Bologna), Sandro Tonali (AC Milan), Roberto Soriano (Bologna); Vincenzo Grifo (Freiburg), Kevin Lasagna (Udinese), Federico Bernardeschi (Juventus). https://twitter.com/TeamAzzurri/status/1326598392089284610/photo/1

Gunnar Leheste: Tuleb tõdeda, et koosseisu-bingo läks meil kõigil rappa. Leheste sai pihta 5 meest, Kalvet 3, Ruus samuti 3.

Gunnar Leheste: Debüüdi Eesti koondises teeb täna Sampdoria akadeemiasse kuulunud florakas Markus Soomets (20). Palju õnne!

Gunnar Leheste: ALGKOOSSEIS: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158610520213815/

Gunnar Leheste: Uhke kõlaga tiitel on ka täna mängus! https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-vutikoondis-voib-tana-tousta-maailmameistriks?id=91644543

Gunnar Leheste: Üks rahvusvahelistest sõprusmängudest on täna juba lõppenud - Kreeka võitis Küprost 2:1. Juhtima mindi 8. ja 18. minuti väravatest, Küpros lõi ühe tagasi 58. minutil.

Gunnar Leheste: Voolaid ütles Youtube'i intervjuus algkoosseisu kohta: "Kolm nime tooks välja - neil on seos Itaaliaga - Frank Liivak, Markus Soomets... Ja Georgi Tunjov kindlasti mängib homme. Kas just alustab, aga mängib kindlasti." https://www.youtube.com/watch?v=ucInkamw_vs

Gunnar Leheste: Erik Sorga intervjuu EJL-i Youtube'i kanalilt: https://www.youtube.com/watch?v=_h-zlVkgjQY

Gunnar Leheste: Football-Italia.net ennustas Eesti algkoosseisuks (4-4-1-1): Hein; Pikk, Baranov, Kuusk, Teniste; Marin, Kreida, Ainsalu, Lilvak; Vassiljev; Sappinen.Hiljemalt 20.45 ehk tund enne avavilet peaksid olema koosseisud väljas. Kuna tegemist on maavõistlusega, siis äkki isegi varem.

Gunnar Leheste: Rauno Sappinen: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/rauno-sappinen-ainult-room-on-end-itaalia-suguste-vastaste-vastu-proovile-panna?id=91632741

Gunnar Leheste: Ennustused Eesti algkoosseisu osas: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koosseisu-bingo-kelle-voiks-karel-voolaid-itaalia-vastu-algrivistuses-platsile-usaldada?id=91635765

Gunnar Leheste: Tänase Eesti Päevalehe leheloo nädala alguse sündmustest leiab siit: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/zahovaiko-koondise-peatreener-kaitus-ebaprofessionaalselt-voolaid-loobus-vastulausest?id=91632461