OTSEBLOGI JA FOTOD | Jalgpallikoondis astub vastu Saksamaale, Voolaid tegi algirivistuses lausa seitse vahetust

Kuigi Eesti jaoks on edasipääsuvõimalused juba tükk aega kadunud olnud, ei saaks öelda, et meie jaoks oleks antud kohtumine mõttetu: maha on vaja pesta suve alguses Mainzis sama vastase käest saadud kohutava 0:8 kaotuse häbi, mis pani muuhulgas ametist taanduma ka Martin Reimi treeneritetiimi.

Eesti võib pisut lootust leida tõsiasjast, et vigastustekriisi tõttu on Saksamaa koondisel enne tänast mängu kasutada vaid 16 väljakumängijat ning suur osa nendest on võrdlemisi väikese koondisekogemusega - iseäranis keeruline on olukord kaitseliinis, kust on puudu Matthias Ginter, Jonas Hector, Jonathan Tah, Nico Schulz, Antonio Rüdiger ja Niklas Stark. Keskväljalt ja ründest on veel audis näiteks Toni Kroos, Leroy Sane, Leon Goretzka ja Julian Draxler.

Samal ajal on rivis Müncheni Bayerni üliheasse hoogu tõusnud ründaja Serge Gnabry, kes lõi poolteist nädalat tagasi mäletatavasti Meistrite liigas Tottenhamile neli väravat. Kahel korral tegi Gnabry skoori ka juunis Eesti vastu.

Eesti koondise juhendaja Karel Voolaid tegi algrivituses võrreldes neljapäevase kohtumisega Valgevenes lausa seitse vahetust ning saadab platsile suhteliselt ootamatu rivistuse, kus näiteks keskkaitsja Nikita Baranov on märgitud paremkaitsjaks ning paremkaitsja Gert Kams ääreründajaks.

Algkoosseisud:

Eesti: Sergei Lepmets; Artur Pikk, Karol Mets, Joonas Tamm, Nikita Baranov; Ilja Antonov; Frank Liivak, Konstantin Vassiljev, Mihkel Ainsalu, Gert Kams; Rauno Sappinen.