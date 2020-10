OTSEBLOGI JA FOTOD | Flora kaotas Euroopa liiga play-off'is Zagrebi Dinamole esimese poolaja kahe väravaga

Kuigi Euroopa liiga play-off faasis on varasemalt mänginud ka Nõmme Kalju ja FCI Levadia, siis võib öelda, et Flora šansid on paremad kui kunagi varem, sest koroonapandeemiast tingituna peetakse Euroopa liiga eelringid tänavu ühemängulisena, mitte kodus-võõrsil süsteemis. Edasipääseja selgub täna Zagrebis, olgu siis normaalajal, lisaajal või penaltitega. Võitjameeskonna nimi pannakse juba homme Nyonis UEFA peakorteris loosipotti, millest selguvad Euroopa liiga alagruppide koosseisud.

Sellegipoolest ootab Florat hirmraske ülesanne, mille täitmisse usuvad väljaspool meeskonda ennast vähesed. Üks Eesti ennustusportaal pakub Flora võidukoefitsiendiks (normaalajal) näiteks 26.00, Zagrebi koefitsient on 1.05. Dinamo edasipääsule selles portaalis ennustada ei saagi, Flora pääsu alagrupiturniirile hinnatakse koefitsiendiga 15.00.

Zagrebi Dinamo - FC Flora Kolmas nurgalöök jääb veidi pikemaks Zagrebi kasti pidama, kuid klaaritakse siiski lõpuks keskväljale. Teisest lainest teenib Alliku uue nurgalöögi. Sinjavskij põrutab 15 meetrilt kõrge kaarega üle värava. Kolme minuti jagu toimetamist Dinamo värava all, aga sajaprotsendilist võimalust ikka Floral ei tekkinud. Ka teise nurgalöögi klaarib Petkovic üle otsajoone. Kolmas katse. Tuleb teine nurgalöök kohe otsa. 46. minut: Flora saab üllatava nurgalöögi. Zagrebi mehe tagasisööt väravavahile kukkumise pealt ebaõnnestub. Meeskonnad on tagasi väljakul ja teine poolaeg algamas. Kohtuniku antud üks üleminut on läbi ja poolaeg läbi. Flora läheb riietusruumi 0:2 kaotusseisus. ETV2 kommentaator Alvar Tiisler: "Kostub ka neid sõnu, mida Johannes Aavik meie keelde ei toonud. Aga sellised need mängud tühjadel staadionitel on." Viide sellele, et nii mõnigi florakate vandesõna on rahvusvahelisse telepilti jõudnud. Zagrebi mehed on praktiliselt iga rünnakuga Flora kasti jõudnud. Peale virutab, aga pall sumbub kahemehelisse müüri. 44. minut: Flora saab poolajal lõppu ohtlikust kohast karistuslöögi. Võimalus Vassiljevil peale virutada. 41. minut: Vasakkaitsja Leovaci pealelöök (mööda) lõpetab Zagrebi rünnakute laviini. Kolm ohtlikut lainet vajus Flora karistusalasse. Pika ja Purje koduklubi KuPS kaotas Cluj'ile 1:3 ja nende jaoks on eurohooaeg läbi. Purje sai ka 77. minutil platsile. Pikalt täismäng. Flora meestel olid muidugi näpud püsti, aga Pürg kattis selgelt suluseisu ära. Mehed, kes teise värava eel otsustava läbisöödu läbi lasid, olid Lilander ja Kreida. Suluseisu lõhna oli ehk tunda, aga tundub kordusi vaadates, et kohtunikelt õige otsus lippu mitte tõsta. 29. minut: Zagrebi värava ette mõeldud tsenderdus lendab kogemata Flora värava põiklatti ja sealt auti. Oli väike ehmatus Igonenile. 25. minut: Vassiljev lööb kasti äärelt peale, aga kaitsja jalg jääb ette ja pall lendab kõrgelt õhust väravavahi käte vahele. Selle püüdmisega raskusi ei teki. 26. minut: VÄRAV! 2:0. Petkovicilt kaval läbisööt Gavrinovicile, kes võtab palli juba Flora kaitseliini taga omaks, söödab selle parema posti juurde kapten Ademile, kellel jääb üle nahkkera vaid tühja väravasse koksata. Igonen oli Gavrinovici peal. 24. minut: Flora teeb kenasti mängu laiaks ja läbi Sinjavskij jõuab pall Vassiljevile kasti, aga värava ette mõeldud söödu lõikavad Dinamo kaitsjad vahelt. Oht oli, et kohtunik kontrarünnaku ajal tehtud vea eest veel florakatele kollaseid jagab, kuid kui pall auti läks, siis oli selge, et seda plaani tal polnud. Nurgalöögist saab Dinamo kontrarünnakusse mindud. Õnneks võtavad florakad kiirelt selle rünnaku tempo maha. 21. minut: Sinjavskilt korralik pealelöök karistusala äärelt/nurgalt. Väravavaht peab nurgalöögiks tõrjuma. Korduse põhjal vaadates jääb värav nii Pürgi (hüppas esimesena pallist mööda) kui ka Lilanderi (ei saanud Gavranovici takistamisega hakkama) hingele. Zagreb oleks võinud pika sööduga ohtlikult Flora kaitseliini taha pääseda, aga Lilanderi pea oli õigel ajal pallil vastas. 11. minut: VÄRAV. 1:0! Peaga lahendab šveitslane Mario Gravonic paremalt äärelt tulnud tsenderduse. Resultatiivne sööt läheb kirja Lovro Majerile. 10. minut: Lilanderi ebaõnnestunud klaarimine paremal äärel oleks võinud halvasti lõppeda. Õnneks peale küljeaudi Zagreb sellest olukorras rohkem midagi ei teeni. 7. minut: Soomets proovib kastist väljaspoolt kaugelt peale lüüa. Vasakust postist selgelt mööda. Enne seda saime ka esimese pallipuute vastaste kastis kirja, kui Alliku rinnaga küljeaudi omaks võttis. Flora esimese kuue minutiga Zagrebi kasti lähistele pole palliga pääsenud. Paberil on küll tipuründajana märgitud Liivak, kuid vähemalt esimesed paar minutit oleme sellel kohal näinud Rauno Allikut. Zagreb jõuab juba 1. minutil ohtlikult Flora värava alla, kaitsjad saavad teisel katsel palli klaaritud. Mäng on alanud! Meeskonnad on väljakule tulemas. 56. minutil läi Cluj ka 3:0. Võib öelda, et KuPS-i edasipäääsulootused on läinud, kuigi pealelööke on Soome klubi teinud ühe rohkem (7:6). Küll aga on möödalöökide seis 5:1. KuPS-il on olnud 4 nurgalööki, Cluj'il 2. KuPS kaotas Cluj'ile poolaja 0:2. 42. minutil löödi ka teine. Meistrite liiga 3. eelringis Zagrebi alistanud ungarlaste Ferencvaros sai G-alagrupis vastasteks Juventuse, Barcelona ja Kiievi Dinamo. Zagrebi ja Flora võimalikud vastased Euroopa liiga alagrupiturniiril. Flora koefitsient on 4.000 ehk oleks kindlalt neljandas potis. https://twitter.com/tgloban/status/1311415244175048706 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/euroopa-liiga-play-off-mangu-zagrebis-vilistab-florale-ja-eesti-koondisele-tuttav-turgi-kohtunik?id=91190175 Artur Pika ja Ats Purje koduklubi KuPS jäi Rumeenias CFR Cluj'i vastu juba 5. minutil kaotusseisu. Pikk alustas algkoosseisus, Purje pingil. Mäng algas 18.30. Zagrebi koosseis on UEFA.com järgi (4-3-2-1): Livakovic - Leovac, Gvardiol, Theophile-Catherine, Stojanovic - Ademi, Majer, Jakic - Orsic, Gavranovic - Petkovic Flora algkoosseis (4-3-3): Igonen - Lukka, Kuusk, Pürg, Lilander - Soomets, Kreida, Vassiljev - Sinjavskij, Liivak, AllikuVarumehed: Lapa, Miller, Lepik, Välja, Hussar, Poom, SeppikEhk Sappineni asendab Frank Liivak.

"Kindlasti oleks olnud võtta natuke kergemaid või mugavamaid vastaseid, aga sellises faasis pole midagi teha. Kõik vastased on rasked. Midagi nutta või kahetseda ei saa," hindas Flora peatreener Jürgen Henn eilsel pressikonverentsil loosiõnne.

"Oleme üsna mitmed nende mängud läbi vaadanud. Peamine mängujoonis peaks olema selge, nad mängivad tehniliselt, kiirelt ja agressiivselt. Meenutab eelmise aasta Serbia võistkonda (Niši Radnick, kelle Flora kahe mängu kokkuvõttes 4:2 alistas - toim.)," kirjeldas Henn vastast.

Mis võib tänase kohtumise juures võtmekohaks saada? "Seda on raske ennustada, kuna mäng on ettearvamatu ja võib minna igasuguses suunas. Aga see, kuidas suudame nende tempo ja kiirusega kaitses hakkama saada, see on üks tähtis element," arutles loots.

Dinamo peatreener Zoran Mamic: "Dinamo on vaieldamatult favoriit, kuid me peame ka vastast austama. Tegu on vastasega, kes domineerib Eesti liigas nii nagu Dinamo Horvaatias ning kes mängib ründavat jalgpalli. Kuid see on siiski teine tase ning ma ootan teistsugust Florat. Neid ei tohiks alahinnata, sest nad on taktikaliselt distsiplineeritud ning me peame neid võtma tõsiselt. Nad on ohtlikud standardolukordades, millest nad on löönud palju väravaid."