OTSEBLOGI ja FOTOD | FC Flora võõrustab Meistrite liigas Leedu parimat tiimi, avapoolajal jäid väravad löömata

Flora on seni eurosarjades suutnud vastase maha murda ainult kahel korral. Seni on see mõlemal juhul juhtunud Euroopa liigas ehk Meistrite liigas pole kahe mängu kokkuvõttes suudetud veel ühtegi vastast alistada. Meistrite liigas on seni mängitud üheksal korral ehk tänavune aasta on kümnes, kus florakad saavad jõudu katsu kõige tugevamas klubisarjas.

Tänavune aasta on võrreldes eelnevatega teistsugune ehk edasipääseja selgub ühe kohtumise tulemusena. Flora plussiks on kindlasti asjaolu, et kohtumine peetakse nende koduareenil Lillekülas. Vastavalt koroonareeglitele pallitakse täna aga tühjade tribüünide ees.

Suduva on viimastel aastatel olnud Leedu klubijalgpalli valitseja. Lisaks kolmele kodusele meistritiitlile on edukalt mängitud ka Euroopas. Kolmel eelmisel hooajal on jõutud koguni Euroopa liiga play-off'i ehk põhiturniirist on jäädud ühe sammu kaugusele.

"Oleme sel nädalal püüdnud selgeks teha vastase tugevused ja nõrkused. Kõige suurema trumbina tooksin välja nende kogemuse - nii vanuse kui ka selles sarjas saadud kogemuse mõttes. Nad on eelmistel aastatel jõudnud päris kaugele ning neil on palju välismaalasi, mis koos kogemusega on omaette kvaliteedinäitaja. Nad on kasvult suur meeskond, standardolukordades tugevad, leiavad alati võimaluse värava lüüa ning suudavad kogemuse pealt väga palju mänge otsustada," sõnas kohtumise eel Flora peatreener Jürgen Henn.

"Flora on alati olnud Eesti jalgpalli bränd. See hooaeg neile eriline selle poolest, et nad juhivad kohalikku liigat niivõrd pikalt ja mängivad pingevabalt. Varasemalt on neil Levadia ja Kaljuga olnud tihedam rebimine. Ootan põnevat mängu kahe tugeva meeskonna vahel," märkis omalt poolt Saulius Širmelis, kes toodi Suduva etteotsa alles tänavu mais.

Selle paari võitjat ootab Meistrite liiga teises eelringis Iisraeli tšempioni Tel Avivi Maccabi ja Läti meistri FC Riia duelli võitja. Kaotaja jätkab mängudega Euroopa liiga teises eelringis.

Flora ja Suduva kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 19.30.