OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti võttis Armeenias vaheajaks riietusruumi õnnetu värava kaasa, Kallaste sai vigastada

Laupäeval Tallinnas toimunud kohtumises kaotas Eesti Gruusiale 0:1. Armeenia tuli Põhja-Makedooniast tagasi 1:2 kaotusega.

Viimase võidu saavutas Eesti koondis 2019. aasta 26. märtsil võõrsil maavõistlusmängus Gibraltari vastu. Punktide peale mängus pole Sinisärgid võidutsenud alates 2018. aasta novembrist, kui võideti võõrsil 1:0 Kreekat.

"Ootame rasket mängu. Näeme kõikide C-grupi vastaste vastu võrdseid võimalusi punktide noppimiseks. Armeenia kaotas esimese mängu, meie samuti. Mõlemal on suur pinge peal saavutamaks parim tulemus," tõdes Eesti koondise peatreener Karel Voolaid eilsel online-pressikonverentsil.

"Usun, et Gruusia mängu tulemus ei mõjutanud meeskonna moraali väga tugevalt. Selge see, et spordis ei meeldi kellelegi kaotada ja kui on sellised vastased, kelle vastu on soov saada rohkem punkte - viigistada või võita - ja tegemist pole Saksamaa või Hollandi taolise meeskonnaga, siis kindlasti see oma jälje jätab. Kuid sportlased peavad suutma vaadata homsesse päeva, ette uuele mängule ja püüdma teha vigade paranduse ja anda endast parim. Kui suudame homme tõestada, et oleme teinud õiged järeldused ja lähme korraliku võitlusvaimuga peale, siis on hästi."

Kell 19 algavast Armeenia – Eesti kohtumisest teeb otseülekande ETV2. Delfi vahendab mängu käiku tekstipõhises otseülekandes ning toob lugejateni mängujärgse analüüsi "Kogu tõde mängust" koos asjaosaliste kommentaaridega.



Armeenia - Eesti 0:0

Jerevan, Vazgen Sargsjani staadion

Armeenia: 1-David Jurtšenko, 2-Andre Calisir, 3-Varazdat Harojan, 5-Artak Grigorjan, 6-Wbeymar, 8-Gegham Ghadimjan, 10-Arshak Korjan, 11-Tigran Barseghjan, 14-Arman Hovhannisjan, 19-Hovhannes Hambartsumjan, 20-Aleksandre Karapetjan

Eesti: 12-Karl Jakob Hein, 4-Mattias Käit, 6-Ilja Antonov, 7-Georgi Tunjov, 9-Vlasij Sinjavskij, 15-Rauno Sappinen, 17-Mark Oliver Roosnupp, 18-Karol Mets, 19-Ken Kallaste, 20-Mihkel Ainsalu, 21-Nikita Baranov

Rahvuste liiga: Armeenia - Eesti Põhja-Makedoonia viigistas 33. minutil Gruusia vastu. Seal poolaeg 1:1. Karapetjan üritab enne poolajavilet ka käärlööki, aga pallile pihta ei saa. Vaheajale lähme 0:1 kaotusseisust. Käidil väike peavigastus, tontrid on väljakul. Põrkas vastasega õhus kokku. 44. minutil: Karapetyan pöördega ja õhust paremale väravavõrku. Tõsteti kuidagi kergelt talle sööt üle meie meeste peade. Oi-oi-oi. Vastased üllatava kiirrünnakust ja löövad 1:0! Käidilt paremalt äärelt sööt keskele Tunjovile, kelle kannaga pealelöögi väravavaht siiski läbi loeb. Esimene löök meilt kahe mängu jooksul raami! Ghadimjan üritab Käidilt viga välja meelitada ja jääb nõutult murule istuma, kui vilet ei kuule. Väike paus pakub kõigile head võimalust vee joomiseks. Eestil ei taha pall enam ette püsima jääda. Armeenlased on viimased 10 minutit selgelt ohtlikumad olnud. Pani otse peale ette nurka, pall tegi veel maapõrke, aga väravavaht püüdis. 35. minut: Tunjov teenib karistuslöögi mitte väga kaugelt vastaste karistusalast. Korjan saab meie karistusala äärelt löögile, aga murumätas rikub löögi ära. Väljakul on päris palju mättaid lahti juba. Käit on oma ettenähtud positsioonilt kõvasti ülespoole tõusnud ja täidab pigem juba paremäärepooliku rolli. Kui Käit tõuseb kõrgele, läheb Roosnupp veel kõrgemale. Kallaste vahetati välja 30. minutil, Järvelaid asemele. Armeenlaste nurgalöök ebaõnnestub. Hein nopib palli õhust. Gruusia juhib kodus Makedoonia vastu 1:0. 13. minutil penaltist. 28. minut: Hein võtab Armeenia poolkaitsjalt jala pealt palli ära. Oli ohtlik kontrarünnak. Kallaste küsib vahetust! 27. minut. Hea rünnak Eestil. Sappinen jääb väravavahiga üks-ühele, aga kohtuniku suluseisulipp on püsti. 26. minut: Kallaste klaarib peaga armeenlaste kauglöögi. Pallivaldamine on 25. minutiks UEFA kodulehe andmetel 50-50. 24. minut: Sinjavskij triblas end vasakul äärel kaitsjast mööda, aga viimane puude jääb liiga tugevaks, mistõttu pall üle otsajoone veereb. 23. minut: Eesti koondis on tunginud vastase väljakupoolele ja sunnib ka Armeenia väravavahi Jurtšenko palli üle küljejoone lööma. 22. minut: Kallaste kingib palli Armeeniale. Korralikku pressingut teevad väljakuperemehed. Rünnak lõpeb tsenderdusega paremalt äärelt, aga tipuründaja pead vahele ei saa. Jätkub Heina väravasööduga. Eesti koondisel lubatakse palli vallata küll. Kallaste pakub end korduvalt vasakul äärel spurtidega, aga viimatises olukorras otsustasid keskväljamehed palli tahapoole sööta. 15. minut: Hein peksab palli tribüünidele. Jäime ohtlikult surve alla. Kallaste teeb valugrimasse, aga jätkab mängu. Henri Järvelaid saadeti juba sooja tegema. Wbeymar saab kollase kaardi. 11. minut: Kallastele sõidetakse väga kõvasti jalga. Kallaste on valudes pikali. Eesti koondislased nõuavad kaarti. Karistuslöök otse värava peale, aga läheb üle. Barseghjan oli sooritajaks. Armeenia saab 9. minutil meie karistusala lähistel paremal äärel karistuslöögi. Kallaste tegi vea. 4. minut: Tunjov teenib vasakul äärel päris hea koha pealt vea. Karistuslöögi ajal vilistatakse meie meestele aga viga. 2. minutil Eestil juba ohtlik rünnak. Kallastelt vasakult äärelt tsenderdus keskele, aga läks natuke pikaks ja Roosnupp ei saanud palli kätte. Kuki: Vaadates hümnide laulmist siis oli eestlasi kes seda kas ei oska või ei taha laulda. Seda et Tunjov laulis oli mulle kindlasti üllatus. Kutt ju eesti keelt üldiselt sisuliselt ju ei räägi. Igatahes lahe. Lets go Eesti. Mäng on alanud! Eesti U21 koondis tegi EM-valiksarjas Jelgavas Lätiga 1:1 viigi. Mõlemad väravad sündisid nurgalöögist. Eestil skooris peaga Sten Reinkort 53. minutil, Lätil toksas palli jalaga väravasse 61. minutil Marko Regža. UEFA koduleht annab teada, et soojakraade on 29, ilm on selge, aga "väljak on pehme". Peakohtunik on Premier League'is vilistav inglane David Coote (pildil), teda abistavad Lee Betts ja Constantine Hatzidakis ja neljas kohtunik on Stuart Attwell. Foto: AP/Scanpix Ene: Küll tahaks Eestile võitu! Hoian pöialt ja soovin edu. Tomm: Panin Armeenia võidu peale panuse aga loodame ,et Eesti koondis karistab ja võtab mul rahad ära Esimest korda on Armeenia koondise laagris Kolumbias sündinud ja 2015. aastal Armeenia klubi Kapani Ganzasariga liitunud poolkaitsja Wbeymar Angulo Mosquera (28), kes alustas ka laupäeval algkoosseisus Põhja-Makedoonia vastu. Eelmise mänguga võrreldes on vahetusi lausa hulgim. Selline oli meie algrivistus Gruusia vastu: Selgus Eesti koondise tänane algkoosseis!