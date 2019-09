OTSEBLOGI JA FOTOD | Eesti jalgpallikoondis jäi 17. minutil Hollandi vastu kaotusseisu

Algkoosseisud:

Eesti: Sergei Lepmets; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Karol Mets, Mattias Käit; Henrik Ojamaa, Mihkel Ainsalu, Sergei Zenjov; Erik Sorga.

Holland: Jasper Cillessen; Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthis de Ligt, Joel Veltman; Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum, Davy Pröpper; Ryan Babel, Memphis Depay, Donyell Malen.

Tabeliseis:

Eesti - Holland

Raul Ojassaar: Ma ei oleks nii negatiivne. Täna on siiski platsil eestlaste poolelt näha märksa enam võitlustahet ja ideid ka rünnakul - kaht asja, mida Mainzis üldse polnud. Holland on muidugi mänguliselt üle ja see ei üllata kedagi, aga vähemalt niikaua, kuni seis selline püsib, ei maksa püssi põõsasse visata. Oleme juba näinud, et suudame palli vastaste karistusalasse viia küll.Teisel poolajal hakkama veel ründaja oma fännitribüüni poole - ajalooliselt oleme sinna väravasse kusjuures rohkem palle löönud kui teisele poole. Ka Hollandi vastu!Praeguse mängupildi juures julgeks sealjuures juba väita, et Voolaidi neljane kaitseliin on end õigustanud - meil on vähemalt palli kätte saades variante, kuhu seda edasi toimetada. Kas või sealsamas Saksamaal peksime lihtsalt palli ette, kus see kohe vastaste saagiks läks ning uus rünnakulaine peale tuli. Täna päris nii ei ole, kuigi teatud perioodidel oleme tõesti natuke liiga madalale langenud.

Gunnar Leheste: Nojah. Ei jäänud väga head tunnet sellest avapoolajast sisse. Paar sähvatust meie poolt oli, aga see, kui sügavale kaitsesse me oleme vajunud - 5 hollandlast söödavad 10 eestlase vahel - meenutab kangesti ühte teist mängu tänavusest suvest, mis toimus Mainzi linnas. Tablool on seis õnneks kuigivõrd viisakas.

Meelis Naudi: Esimene poolaeg lõppenud: Eesti 0 Holland 1

Meelis Naudi: 40. minut: Ojamaa kena spurt ja tsenderdus vasakult äärelt. Kahjuks on Van Dijk esimesena jaol ja lööb palli Sorga pea eest ära.

Gunnar Leheste: Vahepeal lasti väga kõva vilet kohtuniku suunas, kes jättis Van Dijkile seisva palli metsa peksmise eest kollase andmata. Jutuajamist oli kõvasti, aga kaarti välja võtta ei julgenud. Tasub meenutada, et tegu on sama kohtunikuga, kes 6 aastat tagasi siinsamas täpselt samade koondiste mängu vilistas.

Meelis Naudi: 38. minut: Babel üritas kaugelt, Lepmets tõrjub, kuid pillab palli enda ette. Klavan julgestab ja lööb lahtise palli auti.

Meelis Naudi: 34. minut: Wijnaldumi löök vuhiseb napilt väravast mööda, Lepmets sai ka käed vahele.

Meelis Naudi: Palli valdamine on 75 vs 25% Hollandi kasuks. Pealelöögid 7:0.

Meelis Naudi: 31. minut: Hollandi nurgalöök meie õnneks mingit ohtu ei kujuta.

Meelis Naudi: 29. minut: Pall ei püsi kuidagi eestlaste käes ja Holland pressib. Lepmets teeb Wijnaldumi pealöögi järel ilusa tõrje!

Raul Ojassaar: Eesti on pärast avaväravat päris kurjakuulutavalt oma kasti juurde vajunud. Mõnda õnnestumist oleks tarvis.

Meelis Naudi: 24. minut: Eesti on viimastel minutitel segaduses ega suuda kuidagi hollandlaste rünnakulaviini tagasi hoida.

Meelis Naudi: Taas ohtlik olukord Eesti värava all, ent meie õnneks on vastaste tsenderdus ebatäpne.

Raul Ojassaar: Joonas Tamm jättis väravaolukorras millegipärast lõpuni minemata. Oleks ta jala välja sirutanud, oleks see võinud kasvõi Babelit segada, isegi kui Tamm poleks pallini ulatunud.

Raul Ojassaar: Kui see kedagi lohutama peaks, siis Läti on samal ajal kodus Põhja-Makedoonia vastu juba 0:2 taga, täpselt sama mänguajaga.

Meelis Naudi: 1:0 Hollandile! Blind söötis vasakult äärelt Babelile, kes lükkab palli karistusalast võrku! Eesti kaitsjad magasid selle olukorra maha.

Meelis Naudi: Zenjov trikitab paremal äärel, mängib ühe kaitsja üle ja söödab teravalt karistusalasse. Paraku pall Sorgani ei jõua...

Meelis Naudi: Holland jääb taas suluseisu. Siiani on meie kaitseliin väga edukalt hollandlased selle lõksu jätnud.

Meelis Naudi: 12. minut: Käit spurtis kenasti paremalt äärelt, ent tsenderdus takerdus kaitsja jalgadesse.

Meelis Naudi: Pall jääb eestlaste küljesisseviske järel Hollandi karistusalasse ohtlikult põrkama, kuid olukord lõppeb suluseisuga.

Meelis Naudi: Veltman lööb kaugelt napilt üle värava pärast seda, kui Lepmets oli teinud hea tõrje ja meie värav oli sisuliselt tühi!

Raul Ojassaar: Eesti ja Hollandi Lillekülas peetud mängude kohta üks tõeliselt kasutu fakt: kõigis kohtumistes on Eesti alustanud põhjatribüüni poole ning teisel poolajal rünnanud lõuna- ehk fännitribüüni poole.

Meelis Naudi: 5. minut: Hollandlane Veltman on meie värava ees täiesti vaba ja saab palli väravasse, kuid meie õnneks suluseis!

Raul Ojassaar: Fännitribüüni toetus on täna tavamängust mitu kraadi tugevam. Seda on tõeliselt hea näha-kuulda - eriti seetõttu, et ammu pole nii olnud.

Meelis Naudi: Eesti üritas Zenjovi peale ette mängida, kuid Hollandi kaitse ja väravavaht on valvel.

Meelis Naudi: 2. minutil Hollandil esimene karistuslöök paremalt äärelt, kuid Eesti kaitsjad suudavad selle puhtaks lüüa. Jätkuolukorrast sai Van Dijk kaugelt löögile, ent napilt mööda! Lepmets oli ka valvel.

Meelis Naudi: Holland pole avaminutitel andnud eestlastele võimalust ja veeretavad keskväljal palli.

Gunnar Leheste: Kuningas Litmanen on kohal!

Meelis Naudi: Mäng algas!

Gunnar Leheste: Netšajeva viimase salmi "kallis" oli ikkagi "armas"... Hea seegi. Mul õnnestus ka tema proovi kuulata, seal olid need kõik sassis.

Raul Ojassaar: Jalgpalliliidu uuendusena on alates sellest suvest koondisemängude eel mängitud kõlaritest viimase lauluna enne meeskondade platsiletulekut Tõnis Mäe "Koitu". Tundub, et kuna laul on pikk, jääb ta ehk õige pisut venima, aga meeleolu loomisel töötab see päris hästi.

Gunnar Leheste: Mitte nii hea uudis alles saabujatele on see, et õigeks ajaks te sisse ilmselt ei jõua, sest enne päris väravaid on veel ka eel-väravad, kus on suuremad massid kui Metallica kontserdi sissepääsu juures.

Raul Ojassaar: Hea uudis on see, et Kostja Vassiljev on seni varumeestega koos kogu soojenduse kenasti vastu pidanud. Selle põhjal võiks arvata, et ehk on temalt mingit väikest rolli täna isegi oodata.

Meelis Naudi: Jalgpalliõhtu algas kohe üllatusega: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/maailm/mm-hobe-horvaatia-komistas-valiksarjas-aserbaidzaani-otsa?id=87384219

Raul Ojassaar: Staadion on tasapisi täitumas!

Raul Ojassaar: Eesti koondis on soojendusele välja tulnud ning ka Konstantin Vassiljev on täiesti platsil olemas ning lükkab söötu. Kümmekond minutit mängu lõpus vahetusest - ehk kannatab ära?

Raul Ojassaar: Täna pisut Hollandi vutimeediat sirvides jäi silma, et mitte ainult meie ei mäleta hästi neid kahte kodumängu, vaid meenutada on ka hollandlastel. Paar päris korralikku artiklit oli näiteks tehtud Konstantin Vassiljevist, keda nimetati Eesti suurimaks ohuks - jättes tähelepanuta selle, et mees on täna üldse vigastatud ning ilmselt platsile ei tule (peagi näeme, kas ta üldse sooja tuleb tegema). Tema 2013. aastal löödud kaht väravat kirjeldasid ülivõrdes ka hollandlased.Eesti koondise endine peatreener, hollandlane Jelle Goes arvas aga näiteks, et Eesti jalgpalli suurim probleem on hetkel liigne tulemustele orienteeritus, mistõttu ei soosi noortesüsteem uute vassiljevite või üldse loovate mängijate esilekerkimist.

Raul Ojassaar: Hollandi rivistuses suured üllatused puuduvad. Võrreldes reedese Saksamaa mänguga on mõned vahetused tehtud ning muudetud on ka formatsiooni, minnes üle nelja kaitsjaga süsteemile. Mõlemad koosseisud graafiliselt:

Raul Ojassaar: Pika Kallastega asendamine vihjaks justkui sellele, et Pikka vaevab mingisugune probleem, näiteks väsimus eelmisest mängust. Kallaste pole koduklubis väga mängupraktikat viimasel ajal teeninud ning tema alustamine on üllatus.Naljaga pooleks võib öelda, et Voolaid tegi Hollandi kommentaatoritele suure teene, sest Pika perekonnanimi kõlab hollandi keeles täpselt nagu mehe suguelund.

Raul Ojassaar: Karel Voolaidilt seega kaks vahetust. Vassiljevi asemel Ainsalu, Pika asemel Kallaste. Suhteliselt julged valikud. Erilist bussiparkimist vähemalt algrivistuse järgi Eesti poolelt oodata ei ole, samas saab Mets ilmselt omajagu seal keskkaitsjate vahel vaat et viienda kaitsjana rünnakuid tõrjuda. Ainsalu ja Käit võivad samuti madalal mängida, aga mõlemal mehel on ka oskusi, et rünnakul tegutseda.

Meelis Naudi: Ja siin on Hollandi algkoosseis ja formatsioon (samuti 4-3-3):

Meelis Naudi: Eesti tänane algkoosseis:

Gunnar Leheste: Delfi Spordi Instagramist leiab meeskondade saabumiste video

Gunnar Leheste: Tervitused staadionilt! Äsja mängiti siin läbi hümnid ja Elina Netšajeva sai ka hääle lahti laulda. Publikut pole veel tribüünile lastud, aga enam pole ka see aeg kaugel. Tanel Padar alustab staadioni kõrval kell 20 kontserti. Samal ajal umbes peaksid ka meeskonnad politseieskordi saatel staadionile jõudma.

Meelis Naudi: Peatreener Karel Voolaidi mõtted pressikonverentsil. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/karel-voolaid-enne-mangu-hollandiga-me-ei-lahe-mangima-viie-kaitsjaga?id=87370785

Meelis Naudi: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/eesti-ja-hollandi-jalgpallimangu-eel-esineb-fannialal-tanel-padar?id=87364221

Meelis Naudi: Vaatame üle Hollandi koosseisu: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/holland-tuli-eestisse-maailmanimedega?id=87369859

Meelis Naudi: Meenutame, mida rääkis hollandlaste peatreener pressikonverentsil. https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/fotod-hollandi-peatreener-enne-mangu-eestiga-eestlastel-oli-reedel-ebaonne?id=87370265

Meelis Naudi: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/risk-voi-mitte-eesti-ei-astu-hollandile-vastu-viiese-kaitseliiniga?id=87371325