OTSEBLOGI JA FOTOD AMSTERDAMIST | Karm algus: Eesti on jäänud võõrsil Hollandi vastu kiirelt kaheväravalisse kaotusseisu

Holland - Eesti EM-valikmäng Amsterdamis

Gunnar Leheste, Amsterdam: 39. minut: Sorga lööb umbes 18 meetrilt madalalt peale, Hollandi väravavahile kerge saak.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 36. minut: Erik Sorga lööb 22 meetrilt peale ja ei lähe sugugi palju mööda...

Gunnar Leheste, Amsterdam: 34. minut: Wijnaldumilt ohtlik pealelöök karistusala äärelt. Napilt läheb paremast postist mööda.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Puri ja Liivak saadeti sooja tegema...

Gunnar Leheste, Amsterdam: Zenjov jälle pikali. Seekord vastaste karistusalas. Kohtunik kutsub meedikud väljakule.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 30. minut: Antonov proovib kaugelt, aga kõvasti üle värava...

Gunnar Leheste, Amsterdam: 29. minut: kolmas oli lähedal! Promesi tsenderduse järel sai peaga löögile Luuk de Jong. Lepmets püüdis maapõrke võtnud pealelöögi.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 27. minut: Teniste saab karistusalas löögile, aga kohtunik näeb suluseisu. Väravavaht püüdis selle nagunii. Taaskord hästi üles võetud rünnak Zenjovi poolt.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Zenjov suunas Teniste audi kastis peaga edasi, aga sellega kahjuks meie pallivaldamine ka lõppes.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Zenjov saab võitluses Nathan Akega viga ja jääb murule istuma. Arsti õnneks vaja ei lähe, kohtunik aitab ta püsti ja Teniste paneb palli audist mängu.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 24. minut: Zenjov ja Vassiljev võitsid keskväljal palli ning Zenjov tormas palliga värava suunas, duellis kaitsjaga peagi kukkus ning jäi lootusrikkalt kohtuniku poole vaatama. Viga polnud.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 21. minut: Hollandi kiirrünnakul on ka kolmas värav õhus, aga viimane puude on õnneks Lepmetsa jaoks kerge saak.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 18. minut: Lepmets tõrjub ka Stengsi kauglöögi. Seekord nurgalöögiks.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 19. minut: nurgalöögi järel saab peaga löögile keskkaitsja Nathan Ake ja pall on kahjuks võrgus. 2:0! Värava autor mängis õhuvõitluses üle Ainsalu.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 17. minut: Lepmets tõrjub Wijnaldumi lähilöögi.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Vassiljev otsis nurgalöögiga esimeses postis seisnud Antonovit, aga väravavaht sai enne jaole. Kohe näitas Holland, kui ohtlikud nad võivad vasturünnakul olla. Rünnak lõppes Stengsi kukkumisega karistusalas, aga kohtunik käskis mehel püsti tõusta.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 13. minut: Zenjovi pealelöök toob Eestile esimese nurgalöögi. Kaitsja jalg oli vahel. Kuulda on esimest korda ka Eesti fännide hõikeid.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Põhja-Iirimaa läks Frankfurtis 7. minutil Saksamaa vastu juhtima.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Joonas Tamme valesöödust oli tekkimas peaaegu samasugune värav nagu esimene. Calvin Stengsi tsenderdusele aga keegi pead vahele ei saanud.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 11. minut: Hollandi esimene nurgalöök. Selline tunne, nagu mängiksid oranžides särkides mehed eestlasega koera. Lõpuks suutis Mets palli üle otsajoone virutada.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Wijnaldum peaga. Väravasöödu andis karistusala paremast äärest Quincy Promes. Liverpooli staar jäi Tamme ja Teniste vahelisse tsooni vabaks.

Gunnar Leheste, Amsterdam: 6. minut: esimene värav sees. Holland läheb 1:0 juhtima!

Gunnar Leheste, Amsterdam: Hollandil nelja minutiga kaks pealelööki juba kirjas. Õnneks on need olnud suhteliselt hädised. Üks veeres turvaliselt Lepmetsa jalge ette, teine väravast mööda.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Eesti pani palli mängu. Holland alustas kohe survestamist ja Taijo Teniste valesöödu järel saidki nad palli enda valdusse. Wijnaldum oli ka kohe ohtlikult kasti pääsemas...

Gunnar Leheste, Amsterdam: Mäng on alanud! Päris täismajaks seda nimetada ei saa, mõned üksikud kohad on veel täitmata, aga võimas atmosfäär on küll. Kolm Eesti lippu paistavad ka meist vasakut kätt otsatribüünil. Eesti fänne on umbes 20.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Hümnid kuulatud. Eesti hümni esimene noot oli must, aga mis seal ikka... Tublid, et ära õppisid vähemalt!

Gunnar Leheste, Amsterdam: Orkestril on juba Eesti hümni noodid ees. Oodatakse meeskondi rivistusele.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Selline vaade avaneb ajakirjanike tribüünilt, millest kõrgemale jääb veel vaid umbes 12 rida. Meeskonnad on väljakul soojendusel.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Holland on võrreldes laupäevase Põhja-Iirimaa mänguga teinud viis vahetust. Uued mehed algkoosseisus on keskkaitsja Nathan Ake, vasakkaitsja Patrick van Aanholt, parempoolik Davy Pröpper, ründaja Calvin Stengs (debütant) ja ründaja Luuk de Jong.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Hollandi koosseis: https://twitter.com/OnsOranje/status/1196858230057684992

Gunnar Leheste, Amsterdam: Eesti koondise algkoosseis: Sergei Lepmets; Ken Kallaste, Karol Mets, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Henrik Ojamaa, Konstantin Vassiljev, Ilja Antonov, Mihkel Ainsalu, Sergei Zenjov; Erik Sorga.Üllatusi seega pole. Võrreldes eelmise Ukraina-mänguga on paika jäänud vaid Ainsalu, ülejäänud mehed on kõik vahetusse läinud. Arvata võis, et üks keskpoolkaitsja peab teist mängu järjest alustama. Voolaid eelistas seega Ainsalut Vladislav Kreidale ja Mattias Käidile.

Gunnar Leheste, Amsterdam: Hollandi koondise Twitteri lehekülg annab aimu, milline missioon mängijatel täna õhtul meeles mõlgub. Pole välistatud, et mingit rassimisvastast žesti näeme ka täna staadionil. https://twitter.com/OnsOranje/status/1196769891157757952

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: Mida paljastab statistikaagentuuri InStat raport Hollandi tugevuste ja nõrkuste kohta? https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/statistika-ei-valeta-holland-on-hirmuaratavalt-tugev-aga-neid-on-voimalik-noelata?id=88110705

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-amsterdamis-hollandi-peatreener-ronald-koeman-tahan-taismaja-publikule-pakkuda-voiduka-mangu?id=88098789

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-amsterdamis-voolaid-algkoosseisust-naabrimeestel-peab-ka-saunas-millegi-ule-jaurata-olema?id=88101453

Gunnar Leheste, Sotši Autodrom: https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-amsterdamis-mets-hollandlaste-bravuurist-kui-ma-laseks-nende-valjautlemistel-end-koigutada-oleks-nad-mingi-eelise-juba-saanud?id=88101511