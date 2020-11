OTSEBLOGI | Gruusia domineeris avapoolaega, ent Eesti suutis grusiinid nulli peal hoida

Eesti jalgpallikoondise lootused tõusta alagrupis viimasest kohast kõrgemale kustusid pühapäeval, kui võõrsil jäädi 1:2 alla Põhja-Makedooniale. Seega ootavad eestlasi märtsis ees üleminekumängud, kus loodetakse vältida langemist D-divisjoni.

Ka Gruusia sai pühapäeval kaotuse, kui 1:2 jäädi alla Armeeniale.

Gruusia hoiab tabelis kuue punktiga kolmandat kohta, Eesti on kahe silmaga viimane. Eesti ja Gruusia esimene omavaheline kohtumine lõppes A. Le Coq Arenal vastaste 1:0 võiduga.

Kaartide tõttu jäävad Eesti poolelt tänasest mängust eemale keskkaitsja Karol Mets ja poolkaitsja Georgi Tunjov.

Voolaidi viimane mäng?

Koos tänase mänguga saab ühtlasi läbi Karel Voolaidi ametiaeg Eesti jalgpallikoondise peatreenerina. Eestlase käe all on koondise saldoks senise 13 mänguga 3 viiki ja kümme kaotust. Üldse on Eesti võiduta seeria juba 15-mänguline. Viimane võit pärineb mullu märtsist, kui 1:0 oldi parem Gibraltarist.

Peatreener ise tunnistas eile ajakirjanikele, et pole tuleviku peale mõelnud. "Ma ei ole selle peale mõelnud, ausalt. Ma ei usu, et see meid tänases päevas, praegu siin, kus ma pean valmistama meeskonda ette Gruusia mänguks, kuidagi aitaks," ütles ta telefonitsi Eesti suleseppadele. "Pigem mõtlesin ma siis, kui seda asja tegema hakkasin, mis see endaga kaasa toob. Aga praegu vajab meeskond treenerit, kes on täies fookuses ja mõtetega mängu juures. Küll pärast on aega mõelda."

Standings provided by SofaScore LiveScore

RAHVUSTE LIIGA: GRUUSIA - EESTI Avapoolaja statistika: Gruusia oli selgelt domineerivamaks pooleks, kuid võimaluste realiseerimine jättis neil soovida. Eesti ei suutnud samal ajal vastaste poolel suurt midagi korda saata. Gruusia karistuslöök midagi ohtlikku ei toonud ning sellega avapoolaeg ka lõppeb. Kacharava vastu tehakse viga, Kuusk saab kollase kaardi. 1 lisaminut esimesele poolajale. Soomets eksib lihtsöödul ning kingib vastastele audi. Hein tõrjub tsenderdusest tulnud palli rusikatega kastist välja, ent Gruusia surve jätkub. 43. minut. Kreida rebib Qazaišvilit särgist ning teenib kollase kaardi. Vastastele karistuslöök ca 35 meetri pealt. 40. minut. Gruusia jõuab taas karistusala lähedale, aga õnneks peatavad meie kaitsjad viimasel hetkel rünnakule. 5 minutit on jäänud avapoolaja lõpuni. Rahvuste Liiga ametlik Twitteri konto meenutab samal ajal Sappineni iluväravat.https://twitter.com/EURO2020/status/1329115816869158916 38. minut. Eesti mäng on viimaste minutitega veidi elavnenud, kuid ohtlikumad on olnud siiski grusiinid. 34. minut. Väga sarnase lõpuga olukord, jätkuolukorrast pääseb löögile üks vastaste poolkaitsjatest, kes palli samuti kõrge kaarega üle värava põrutab. 33. minut. Tamm teeb ca 35 meetri peal vea grusiinile ning nüüd vastastel heast kohast karistuslöök. Vassiljev saatis palli kasti, jätkuolukorrast pääseb löögile Kreida, ent pall lendab selgelt üle värava. Eesti koondis saab väga heast kohast karistuslöögi. 30. minut. Eesti ainus rünnakuolukord on seni olnud ebaõnnestunud nurgalöök... 29 minut. Nika Kacharava saab kastis liiga vabalt löögile, aga õnneks lööb ta palli üle värava. 1:0 oli väga lähedal.... Soomets kaotas keskväljal palli, millest Gruusia sai ohtliku olukorra. Valeri Qazaishvili pääseb ka löögile, aga õnneks läks pall napilt väravast mööda. 24. minut. Palli valdamise protsent on 74-26 Gruusia kasuks. 22. minut. Gruusia domineerib selgelt mängu ning on mitmel korral jõudnus karistusalla. Viimases faasis jääb aga külalistel veidi teravusest puudu. Gruusia jõuab taas kasti lähedale, aga sedapuhku tehakse Märten Kuusele viga ning Eesti saab palli endale. 19. minut. Veidi statistikat. Gruusia on teinud 172 söötu Eesti 28 vastu. Soomets teeb keskväljal grusiini vastu vea. 15. minut. Saba Lobzhanidze purjetab kergelt karistusala joonele, ent siis võtab Kreida palli talt ära. 13. minut. Esimene nurgalöök Eestile. Vassiljev saatis palli kasti, kuid mänguvähend ületas otsajoone. Ootamatu eksimus Vassiljevilt. Gruusia teeb ka esimese pealelöögi, kui kaugelt virutab peale Jaba Kankava. Hein lasi palli põrkesse, kuid püüdis selle lõpuks. 10. minut. Grusiinide surve aina kasvab. On näha, et võõrustajad tunnevad end vähemalt hetkel enesekindlamalt. Eesti pole veel ühtegi rünnakut suutnud algatada. 7. minut. Gruusia jõuab esmakordselt ohtlikult karistusalla, aga õnneks sai meie kaitsja jala söödule vahele ning pall leidis tee lõpuks Heina sülle. 5. minut. Kohtumise algus on olnud väga rahulik, kuid enamuse ajast on pall kuulunud võõrustajatele. 3. minut. Sappinenile tehakse keskväljal selge viga. Tasub mainida, et Gruusias on juba mõnda aega korralikult vihma sadanud ning plats on üsna libe. Avavile on kõlanud! Kohtunikebrigaad tuleb Bosnia ja Hertsegoviinast. Mängu peakohtunikuks on Irfan Peljto. Meeskonnad on jõudnud platsile ning on hümnide kuulamise aeg! Kohtumine algab juba vähem kui kümne minuti pärast. Tuletame meelde, et koos tänasega lõppeb Karel Voolaidi ametiaeg Eesti jalgpallikoondise peatreenerina. Tema seniseks saldoks on 13 mänguga 3 viiki ja 10 kaotust. Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak avaldas nädala alguses Delfile, et peatreeneri osas loodetakse selgus majja saada detsembri keskpaigaks.https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/intervjuu-aivar-pohlak-peatreenerist-soovime-et-detsembri-keskpaigaks-oleks-tulevik-selge?id=91688871 Võrreldes eelmise mänguga Põhja-Makedoonia vastu on Eesti teinud kaks vahetust. Mihkel Ainsalu asemel alustab Markus Soomets, mängukeelu all oleva Karol Metsa koha võttis üle Märten Kuusk. Gruusia algkoosseis! Eesti algkoosseis mänguks Gruusiaga!https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815/10158625308938815/ https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/videod-meenuta-milliseid-sihte-seadis-karel-voolaid-koondise-tuuri-ette-asudes-ja-lepingut-pikendades?id=91710729 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/koosseisu-bingo-kes-voivad-tanavuse-aasta-viimases-eesti-koondise-mangus-algrivistuses-voimaluse-saada?id=91703119