OTSEBLOGI | Flora lõi Serbias värava ning on edasipääsu lävel, Levadia südamed murdis 123. minuti tabamus

"Me ei tohi kindlasti lasta ennast esimesest mängust uinutada. See on väga ohtlik, kui me arvame, et midagi on tehtud. Mäng algab ikkagi 0:0-ist ja vastasel on selg vastu seina, nad tulevad kindlasti ründama," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn.

Otsepilti peaks nägema siit:





Oma euromängu peab täna Balkanil ka Narva Trans, kes sai eelmisel nädalal Rakveres Podgorica Buducnostilt 0:2 kaotuse ning üritab seda nüüd võõrsil heastada. Transi kahjuks räägib tõsiasi, et nad on eurosarjades viimase 14 hooaja jooksul kaotanud 19 mängu järjest, samuti asjaolu, et Buducnost oli avamatšis mänguliselt selgelt parem võistkond.

Nii Flora kui Transi euromängud algavad Eesti aja järgi kell 21.45. Delfi Sport toob kõikide kohtumiste olulised sündmused lugejateni otseblogis.