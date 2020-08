OTSEBLOGI | Eurosarja debüüti tegev Paide linnameeskond kaotas Vilniuse Žalgirisele avapoolaja 0:2

Sarnaselt Meistrite liiga esimesele eelringile pannakse ka siin kõik paika ainult ühe mänguga ehk kaotaja jaoks saab selleks korraks eurohooaeg läbi.

„Nende meeskond vahetub praktiliselt igal aastal. Eelmise hooajaga võrreldes on 31-st mehest 20 lahkunud. Tänavust hooaega alustati täiesti uue koosseisuga, kus on 12 võõrleegionäri ning kui nende mänge vaadata, siis on näha, et pigem neid ka usaldatakse. Siit võib välja lugeda ambitsiooni euromängudeks, kus tahetakse läbilööki teha. Neid juhendab kolme aasta jooksul kuues treener - on näha, et seal on tõesti kõrged ambitsioonid,“ kirjeldas Paide peatreener Vjatšeslav Zahhovaiko seitsmekordset Leedu meisterklubi.

„Nende mängijad on individuaalselt väga võimekad. Neil on ohtlik ja kiire ründeliin. Meeskond on distsiplineeritud ja väga hästi organiseeritud igas aspektid. Äärmiselt põnev vaadata, kuidas me nende vastu hakkama saame.“

Paide linnameeskonna kapten Andre Frolov peab võimalusi Leedust võiduga naasta heaks. "Klubi ajaloo suurim mäng. Oleme seda oodanud. Loomulikult ei lähe me sinna mõtetega, et peame kindlasti võitma. Meil on küllaltki head võimalused. Saame aru, et vastane on tugev ja mängib väga head jalgpalli. Nad on aastaid Euroopas mänginud. Meie teeme selles vallas alles oma esimesi samme. Aga meil on kvaliteeti ja omad võimalused, kui mängime väga hea mängu," ütles 2017. aastal Paidega liitunud endine FC Flora poolkaitsja.

VILNIUSE ŽALGIRIS - PAIDE LINNAMEESKOND 64. minut: Sergei Mošnikov küsib endale mängu esimese kollase kaardi. Ei olnud ta rahul ühe keskväljal vilistatud vea üle. Paide teeb 63. minutil teise vahetuse. Siim Luts teeb ruumi Edrisa Lubegale. Ründesse kiireid jalgu juurde. 62. minut: Žalgirise neljas nurgalöök on ohtlik! Mait Toom toob pealelöögi nurgast supertõrjega ära. Tuleb ka viies nurgalöök. 60. minut: Capriolilt väga valus pallikaotus oma karistusala lähistel. Žalgiris oli kohe poole meeskonnaga Paide kasti ümber söötu lükkamas, kuni kiireid jalgu demonstreerinud Mošnikov tagasi töötades vaheltlõike tegi. 53. minut: Saliste suunab palli oma värava posti, mille järel Kaludjerovic värava peale virutab. Paide päästab hullemast vaid Mait Toomi tõrje. Õhuvõitluses klaarivad palli Žalgirise mehed. 51. minut. Paide teenib vasakult äärelt karistuslöögi. Vahetusest sekkunud Caprioli palli taga. 47. minut: Žalgirise esimene pealelöök teisel poolajal ka juba tehtud. Mikoliunase kauglöök lendas õnneks paremast postist mööda. Paide alustab teist poolaega vahetusega. Sander Sinilaiu asemele tuleb poolkaitsesse Bruno Caprioli. Esimene poolaeg on lõppenud. 45. minut: Anierile riputatakse pall värava ette võitlusse pea peale, aga Eesti koondise ründajal ollakse tugevalt küljes, nii et löögi moodi üritust ka ei tule. Väravavaht nopib kerge palli käte vahele. 44. minut: teise värava autor Antal saab kasti äärelt peale lüüa, aga lööb kõvasti mööda. 42. minut: Anier jääb karistusala äärel üksinda nelja kaitsja vastu. Kukub. Aga vile vaikib. Paide ohtlikuimat meest võetakse korralikult peale. Žalgirisel tehtud 8 pealelööki Paide 3 vastu, neist raamide vahele suunatud 3 ja 1. 36. minut: Toom püüab Videmonti madala kauglöögi. Veel üks väga ohtlik pealelöök kasti ääre pealt Žalgirise mehelt Kamenarilt. Tuleb ka nurgalöök. Paide kaitseliinist mängitakse seinasööduga väga lihtsasti maha. Pelt ja Mööl ei suuda maid ära jagada, rumeenlane Liviu Antal saab liini taha palli ja lööb Toomil jalge vahelt läbi. 32. minut: Žalgiris lööb juba 2:0! 29. minut: Prantsuse ründajal Hugo Videmontil lastakse keskväljakult kasti sisse purjetada. Pealelöögi suudab Mait Toom õnneks püüda. 26. minut: paljulubav rünnak Paide poolt, aga trahvikastis jätab Anier kannasöödu Turile, kes kaotab palli. Jätkuolukorras kasti joone pealt Frolovilt pealelöök, aga lendab üle värava. 27. minut: Tur pääseb penaltipunkti juurest löögile, aga läheb vastaste rikošetist postist mööda. Paidele mängu teine nurgalöök. Žalgirise pallivaldamisprotsent on seni olnud 66% Nurgalöögi ajal teeb Anier vastaste kaitsjale vea. 20. minut: Paide teenib esimese nurgalöögi. Tur üritas kasti tsenderdada, aga tuli hoopis pealelöök, mille väravavaht üle lati tõrjus. 18. minut: Anier teeb head pressingut ja võidab palli Paidele. Esimene kord, kui niisugust pressi linnameeskonna poolt näeb. 12. minut: Siim Lutsult super sööt värava ette Henri Anierile. Žalgirise väravavaht toob alt nurgast palli ära. Super võimalus kontrarünnakust Paidele. Serbia ründajale Kaludjerovicile tuleb paremalt äärelt hea tsenderdus viiekasti äärele. Mees jookseb Karl Mööli selgelt üle ja vajutab kindlalt võrgu keskele. 9. minut: VÄRAV! Žalgiris läheb 1:0 juhtima. Seekord luhtab Žalgiris ise hea võimaluse. Tagumise posti juures jäi Tatomirovic täiesti vabaks, aga pall võttis imeliku vindi ja lipsas tal jala pealt minema üle otsajoone. Žalgiris teeb väga kõva survet ja võidab palli tagasi. Ohtlik pealelöök Žalgiriselt taas! Paidest jääb keegi ette ja kolmas nurk on tõsiasi. 7. minut: Vilniuse teine nurgalöök. 5. minut: Veel üks pealelöök. Pelt jääb seekord ette. Paidelt trahvikastis ohtlik pallikaotus. Žalgirise pealelöögile jääb keegi ette ja 4. minutil tuleb juba esimene nurgalöök. Paidekad on kohe väga sügavale kaitsesse vajunud, aga seda oligi oodata. Seni palliga väga lustida pole saadud. Paide saab selle karistuslöögi klaarimisega hakkama. Žalgiris teenib 1. minutil juba vasakult äärelt karistuslöögi. Mäng on alanud!