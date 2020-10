OTSEBLOGI | Euroopa liiga alagrupist vaid sammu kaugusel olev FC Flora astub vastu Zagrebi Dinamole

Kuigi Euroopa liiga play-off faasis on varasemalt mänginud ka Nõmme Kalju ja FCI Levadia, siis võib öelda, et Flora šansid on paremad kui kunagi varem, sest koroonapandeemiast tingituna peetakse Euroopa liiga eelringid tänavu ühemängulisena, mitte kodus-võõrsil süsteemis. Edasipääseja selgub täna Zagrebis, olgu siis normaalajal, lisaajal või penaltitega. Võitjameeskonna nimi pannakse juba homme Nyonis UEFA peakorteris loosipotti, millest selguvad Euroopa liiga alagruppide koosseisud.

Sellegipoolest ootab Florat hirmraske ülesanne, mille täitmisse usuvad väljaspool meeskonda ennast vähesed. Üks Eesti ennustusportaal pakub Flora võidukoefitsiendiks (normaalajal) näiteks 26.00, Zagrebi koefitsient on 1.05. Dinamo edasipääsule selles portaalis ennustada ei saagi, Flora pääsu alagrupiturniirile hinnatakse koefitsiendiga 15.00.

"Kindlasti oleks olnud võtta natuke kergemaid või mugavamaid vastaseid, aga sellises faasis pole midagi teha. Kõik vastased on rasked. Midagi nutta või kahetseda ei saa," hindas Flora peatreener Jürgen Henn eilsel pressikonverentsil loosiõnne.

"Oleme üsna mitmed nende mängud läbi vaadanud. Peamine mängujoonis peaks olema selge, nad mängivad tehniliselt, kiirelt ja agressiivselt. Meenutab eelmise aasta Serbia võistkonda (Niši Radnick, kelle Flora kahe mängu kokkuvõttes 4:2 alistas - toim.)," kirjeldas Henn vastast.

Mis võib tänase kohtumise juures võtmekohaks saada? "Seda on raske ennustada, kuna mäng on ettearvamatu ja võib minna igasuguses suunas. Aga see, kuidas suudame nende tempo ja kiirusega kaitses hakkama saada, see on üks tähtis element," arutles loots.

Dinamo peatreener Zoran Mamic: "Dinamo on vaieldamatult favoriit, kuid me peame ka vastast austama. Tegu on vastasega, kes domineerib Eesti liigas nii nagu Dinamo Horvaatias ning kes mängib ründavat jalgpalli. Kuid see on siiski teine tase ning ma ootan teistsugust Florat. Neid ei tohiks alahinnata, sest nad on taktikaliselt distsiplineeritud ning me peame neid võtma tõsiselt. Nad on ohtlikud standardolukordades, millest nad on löönud palju väravaid."