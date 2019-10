OTSEBLOGI | EM-valikmäng: Vassiljev lõi posti, Eesti ja Valgevene jätsid avapoolajal väravad löömata

Eesti koondise jaoks on senine valiksari läinud lörri: viiest mängust on saadud viis kaotust. Nende mängude hulgas on ka septembrikuine kodumatš Valgevenega, kus hoolimata Erik Sorga väravast vastaste 2:1 paremust tunnistama pidime.

Karel Voolaidi käe all läheb Eesti rivistus täna seega oma au päästma - kuna pärast Valgevenet seisavad Eestil ees mängud Saksamaa ja Hollandiga, võib tegu olla meie viimase realistliku võimalusega punkte teenida. Kui Valgevenet suudetakse kahe väravaga võita, siis on ka hea võimalus, et suudame alagrupis viimast kohta vältida - olgugi et peale au see meile midagi ei anna.

Eesti poolelt jäävad eelseisvast kohtumisest kõrvale Ragnar Klavan (isiklikud põhjused) ja Joonas Tamm (mängukeeld) - just nemad moodustasid eelmisel kuul meie keskkaitsepaari.

Kohtumine Valgevene ja Eesti vahel algab täna õhtul kell 19.00. Delfi Sport on kohapeal ning kajastab mängu otseblogis.