OTSEBLOGI | Eesti saadab Gruusia vastu väljakule kolm debütanti, Eesti liiga parim väravakütt pingil

Eesti algkoosseis:

Alagrupiturniiri kõik kuus kohtumist peetakse ära järgneva kahe kuu jooksul. Septembris mängib Eesti Gruusiaga kodus ja Armeeniaga võõrsil. Oktoobris võõrustatakse Põhja-Makedooniat ja Armeeniat. Novembris minnakse võõrsil vastamisi Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga.

Eesti ja Gruusia on varasemalt kohtunud kuuel korral. Eestil on seni kirjas kaks võitu ning Gruusial kolm. Üks matš on lõppenud viigiliselt. Viimati mängiti 2018. aastal võõrsil ning toona võitis Gruusia 2:0. Tallinnas kohtuti viimati 2015. aastal, see mäng lõppes Eesti 3:0 võiduga.

„Praegused ajad ei ole kerged ajad. Meeskonnal on palju mehi puudu. Eestil on ka parim ründaja (Erik Sorga) puudu. Esimene mäng alagrupis on alati tähtis mäng. Üritame anda endast parima. Üritame võita. See ei ole lihtne, kuna viis aastat tagasi kaotasime siin 0:3. Kaks aastat tagasi kodus võitsime aga 2:0. Seega kõik on lahtine. Sel korral tuleb mängida pealtvaatajateta ja see ei ole lihtne,“ rääkis kohtumise eel grusiinide slovakist peatreener Vladimir Weiss.

„Gruusia mehed on füüsiliselt tugevad. Ründavad mängijad on väga tehnilised. Mingil hetkel natuke ka ülbed. Nende jalgpallukultuur on meile teada. Praegu on neil välistreener (slovakk Vladimir Weiss). Tema tõttu on nende mäng natuke rohkem tasakaalus. Need ongi nende trumbid,“ rääkis eestlaste kapten Konstantin Vassiljev vastastest.

„Kui oleme palliga head ja mängime palliga palju, siis sellega saab nende tuju vähemaks võtta. Niimoodi peavad nemad pallita jooksma. See üks asi. Kaitses peame olema väga keskendunud. Iga sekundi jooksul. Loodame, et meie realiseerimine on homme väga hea. Need on tavalised asjad. Midagi uut ei ole vaja välja mõelda,“ lisas ta eestlaste tegemiste kohta.

Eesti ja Gruusia kohtumine algab Lilleküla staadionil kell 19.00. Delfi Sport toob matši sündmuste käigu lugejateni otseblogi kaudu.

Eesti vs Gruusia Kui vaadata algkoosseisu isikuliselt, siis Delfi Sport pani pihta üheksa nimega ning eksis kahega. Võrreldes Delfi Spordi ennustusega on algkoosseisu saanud Mattias Käit ja Henrik Ojamaa. Pingile on jäänud aga Rauno Sappinen ja Vlasi Sinjavski. Eesti liiga suurim väravakütt Rauno Sappinen alustab kohtumist pingilt, pingil on ka teine tavapärane tipuründaja Henri Anier. Tipus alustab sel korral Sergei Zenjov, kes on koondises viimasel ajal mänginud pigem paremal äärel. Eesti koondise algkoosseisus on kolm debütanti. Esimest korda on A-koondise eest väljakule jooksmas väravavaht Karl Jakob Hein, vasakkaitsja Henri Järvelaid ning poolkaitsja Georgi Tunjov.