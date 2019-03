OTSEBLOGI | Eesti koondise algkoosseis mänguks Gibraltariga: Aksalu väravas, Sappinen ründes, väljakul ka Kruglov ja Vassiljev

Gibraltar - Eesti Gunnar Leheste: Mihkel Aksalu kindlasti väärib väravas seismist nagu ka Mark Oliver Roosnupp oma kohta äärel. Dmitri Kruglovi kaasamine vasakkaitsesse oli samuti ette arvata - sai ju ta koondisekutse enne oma Poolas mängivat kolleegi Ken Kallastet, kes kutsuti tegelikult hiljem meeskonda vigastatud Sander Puri asemele. Seda, et Henri Anieri asemele läheb tipuründesse Rauno Sappinen, võis samuti eeldada. Üldiselt tuleb tõdeda, et sellise koosseisuga ei tohiks meil olla küll ühtegi vabandust, kui miskit seal kaugel Gibraltarimaal viltu peaks minema. Gunnar Leheste: Avaldage arvamust: mida tänasest algkoosseisust arvata/oodata/loota? Gunnar Leheste: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10156962794273815&width=500 Gunnar Leheste: Sellised mõtted olid eilse treeningu järel Rauno Sappinenil: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/videos/989565074766003/&show_text=0&width=560 Gunnar Leheste: Intervjuu Nikita Baranoviga: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/videos/2382559221884147/&show_text=0&width=560 skeptik: Reaalne eesmãrk peaks olema lüüa Gibraltarile rohkem vâravaid kui Iirimaa aga see vast sõltub sellest kui kaitsvalt mängule minnakse ... Raul Ojassaar: Tänased vormid on sellised:https://twitter.com/GibraltarFA/status/1110500638977413121

Kuna nii Eesti kui Gibraltar kuuluvad viieliikmelistesse valikgruppidesse, jäävad osad mängupäevad valikmatšidest vabaks ning seetõttu otsustati tekkinud auk sõprusmänguga täita.

Eesti on hoolimata Hispaania lõunaosas asuva pisikese Gibraltari väga napist iseseisva jalgpalli ajaloost omavahel juba neli korda kohtunud: 2014. aastal võitis Eesti esimese sõprusmängu 2:0 ning tegi seejärel Tallinnas nendega 1:1 viigi. 2018. aasta MM-valiksarjas kuulusime gibraltarlastega ühte alagruppi ning toona võitsime mõlemal korral kindlalt: kodus 4:0, võõrsil Joonas Tamme kübaratriki toel suisa 6:0.

Tänase mängu eel on Eesti olukord aga pisut teistsugune: puudujaid on meil mitmeid. Lisaks Ragnar Klavanile ja Siim Lutsule, kes vigastuste tõttu niiehknaa ka Põhja-Iirimaa vastu koosseisu ei kuulunud, on vahepeal klubi juurde tagasi sõitnud ja Tamm, samuti ei ole veel mänguvalmis Belfastis mängueelsel soojendusel viga saanud Taijo Teniste.