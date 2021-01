OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis kohtub peatreeneri Thomas Häberli debüütmängus Ungari tippklubiga

Tutvu eelvaatega blogi alt.

EESTI - FERENCVAROS 31. Seppik teeb keskväljal Zubkovile vea. Kaardiväärilise veaga siiski tegu polnud. 29. min. Endre Botka teeb Sinjavskiga kokku põrgates endale kergelt liiga, aga ungarlane saab mängu jätkata. 24. min. Ohtlik hetk Eesti karistusalas, Hein tuli välja ning lõi rusikatega tsenderduse minema, kuid mitte kõige kindlamalt. Õnneks klaarisid meie kaitsjad vaba palli. 20. min. Sinjavski võtab karistusalas taas ette ning saab sedapuhku ka hästi löögile, aga väravavaht Dibusz teeb hea tõrje. 19. min. Balint Vecsei tegi Soometsale küljejoone lähedalt vea ning sai ka kollase kaardi. Eesti karistuslöögist midagi ohtlikku luua ei suutnud. 17. min. Vahepeal sai Eesti esimese nurgalöögi. Vassiljev leidis hea sööduga üles Pürgi, kes suunas palli väravast mööda. Terav löök, aga läheb otse keskele ning Hein püüab selle kindlalt. 15. min. Pürg teeb karistusala lähedal karmi vea ning saab kollase kaardi. Ferencvaroselt heast kohast karistuslöök. 10. min. Eesti on viimastel minutitel olnud selgelt teravam ning Vassiljev lööb ka peale, kuid vastaste puurilukk Dibusz Denes tõrjub eestlase ürituse. 7. min. Sinjavski murrab äärelt keskele ning lööb pöörde pealt peale, kuid pall läheb selgelt väravast mööda. 5. min. Mäng on alanud rahulikult. Pall on rohkem olnud eestlaste valduses, kuid seda pigem meie enda väljakupoolel. Kreida tsenderdab palli karistusalla, Ferencvarose mängijad klaarivad kindlalt. Kohtumine on alanud! Mängijad on jõudnud platsile, kohtumine on peagi algamas. Saab näha, missuguse formatsiooniga Eesti lõpuks mängib. Nimelt on koosseisus kolm keskkaitsjat (Pürg, Kuusk, Seppik), aga mitte ühtegi äärekaitsjat. Poolkaitsjatest on esindatud Miller, Kreida, Soomets, Poom, Sinjavski ja Vassiljev. Ründaja on ees Sappinen. Vahepeal on selgunud ka Ferencvarosi algkoosseis. Ferencvaros pole sotsiaalmeedias veel oma algkoosseisu avalikustanud. Eesti algkoosseisus on esindatud kaks klubi, väravavaht Karl Jakob Hein Arsenalist, kõik väljakumängijad on Flora pallurid. Eesti algkoosseis on selgunud!https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.384321308814/10158745079318815/ Uuest peatreenerist, Hispaanias toimuva treeninglaagrisse pääsenud mängijate valikutest ja õhtusest kohtumisest arutati ka tänased "Mehed ei nuta" saates.https://sport.delfi.ee/news/melu/mehedeinuta/kuula-ja-vaata-mehed-ei-nuta-kuhu-jaid-kasipallikoondise-staarid-haberli-alustas-kohe-ambriga?id=92230675 Mängu eel põnev uudis Eesti jalgpallimaastikul:https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/dmitri-kruglov-ei-jatka-fci-levadias-kas-karjaar-labi?id=92234253 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/haberli-vottis-pingeid-vahemaks-valisin-mangijaid-tiimi-huvides-eesti-koondise-uks-on-koigile-avatud?id=92227505

Möödunud nädalal Eesti jalgpallikoondise peatreeneriks kinnitatud 46-aastase šveitslase Thomas Häberli jaoks on see debüütmäng Eesti koondise lootsina.

Eelseisev kohtumine on treeningmäng ja ei lähe ametlike koondise mängude arvestusse. Koondise treeninglaager toimub 7.–13. jaanuarini ja see korraldati, et valmistuda märtsis algavaks MM-valiksarjaks. Teatavasti alustab Eesti koondis uut valiksarja 24. märtsil Tšehhi vastu ning rahvusvaheline kalender võimaldab koondisel koguneda vaid kaks päeva enne.

Treeningmäng kestab 2x45 minutit, vahetuste arv ei ole piiratud, kuid vahetusteks on lubatud mängu jooksul teha kolm pausi, millele lisanduvad vaheajal tehtavad vahetused. Pealtvaatajaid ei ole koroonaviiruse leviku tõttu treeningmängule lubatud.

Eestlaste tänane vastane Ferencvaros on 31-kordne Ungari meister. Lisaks on klubi tulnud 23-l korral kohalikuks karikavõitjaks.

Ferencvaros mängis käimasoleval hooajal Meistrite Liiga alagrupiturniiril, kus saadi tugevas G-alagrupis Torino Juventuse, FC Barcelona ja Kiievi Dinamo järel viimane koht. Ainus punkt pärines 2:2 viigist Kiievi vastu.

Häberli sõnul sarnaneb Ungari klubi Tšehhi koondisele. "Olen kindel, et nad teevadki seda. Meie vastane alustab järgmisel nädalal Ungari liigat ja on kindlasti heas vormis. Meil on see aasta esimene treeningunädal, mistõttu on mängu lõpp kindlasti keeruline, aga see on olukord, millega peame leppima,” rääkis Häberli.

Eesti koondise koosseis jaanuari treeninglaagriks:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) (6/0)

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora (4/0)

22 Karl-Romet Nõmm (04.01.1998) – Tallinna FC Flora (0/0)

Kaitsjad

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora (7/0)

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora (6/0)

3 Henri Järvelaid (11.12.1998) – Vendsyssel FF (DEN) (4/0)

4 Henrik Pürg (03.06.1996) – Tallinna FC Flora (3/0)

18 Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora (0/0)

21 Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora (0/0)